UP Weather Update: very heavy rain Alert in these districts, lightning will also strike in many areas UP Rain : यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Update: very heavy rain Alert in these districts, lightning will also strike in many areas

UP Rain : यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी

UP Rain Alert : यूपी के कई जिलों में आज बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी है। वहीं गरज-चमक के साथ ही बिजली गिरने के भी आसार हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 06:05 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain : यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी

उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बारिश और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश हुई तो कई जिलों में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वहीं मौसम विभाग ने आज (16 सितंबर) को कई जिलों में बहुत ही भारी बारिश तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। इसके साथ ही 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार रात को मौसम ने पलटी मारी। अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत कई जिलों भारी बारिश हुई। बलरामपुर में करीब आठ घंटे से ज्यादा बारिश हुई। बारिश से बलरामपुर जिले के इलाकों में नालों का पानी आ गया। नाले उफना गए।

भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है।

भारी वर्षा होने की संभावना

मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें:UP के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे

मेघगर्जन/बिजली गिरने की संभावना

कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में ।

Up News UP News Today UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |