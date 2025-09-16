UP Rain : यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी

UP Rain Alert : यूपी के कई जिलों में आज बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी है। वहीं गरज-चमक के साथ ही बिजली गिरने के भी आसार हैं।

उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बारिश और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश हुई तो कई जिलों में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वहीं मौसम विभाग ने आज (16 सितंबर) को कई जिलों में बहुत ही भारी बारिश तो कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। इसके साथ ही 40 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार रात को मौसम ने पलटी मारी। अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत कई जिलों भारी बारिश हुई। बलरामपुर में करीब आठ घंटे से ज्यादा बारिश हुई। बारिश से बलरामपुर जिले के इलाकों में नालों का पानी आ गया। नाले उफना गए।

भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के मुताबिक, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है।

भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।