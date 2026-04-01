UP Weather: यूपी में तेज हवा संग बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, गुरुवार से फिर बदलेगा मौसम

मौसम ने मंगलवार की आधी रात करवट बदली। करीब 12: 30 बजे तेज हवा के साथ यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। वहीं, अंधड़ की वजह से बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई।

मौसम ने मंगलवार की आधी रात करवट बदली। करीब 12: 30 बजे तेज हवा के साथ यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। वहीं, अंधड़ की वजह से बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। मंगलवार देर रात 12 बजे के आसपास हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हो गई और बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस दौरान कई बिजली उपकेन्द्रों ने एहतियात के तौर पर सप्लाई रोक दी जिससे कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। बाहरी इलाकों में तेज हवाओं का असर ज्यादा रहा। अंधड़ की वजह से दोपहिया वाहनों को चालकों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत महसूस हुई।

न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ मौसम का बड़ा बदलाव बीते 24 घंटों में देखने को मिला। दिन में तीखी धूप की वजह से तापमान 37.3 डिग्री तक पहुंच गया तो इस साल का अब तक अधिकतम रहा। सुबह के समय तापमान बढ़ने से घरों पर मार्च माह में ही एसी-कूलर चलने लगा। इसके पूर्व रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा 23.0 दर्ज किया गया। शाम तक हल्की उमस और गर्मी ने शहर को बेहाल रखा। रात 10 बजे के बाद हवा की गति बढ़ गई। इसके बाद देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल उमड़ आए।

विक्षोभ ने बदला मौसम, 48 घंटे में फिर चढ़ेगा पारा अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार ईरान के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव आया है। इसका असर सोमवार की रात तक लखनऊ पहुंचने का पूर्वानुमान था लेकिन यह मंगलवार की देर रात पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके 48 घंटों में तापमान में वापस बढ़ोतरी शुरू होगी।

इस बार भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद मार्च के आखिर में झमाझम बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि इस बार देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल-जून के बीच भीषण गर्मी से राहत रहेगी। विभाग ने कहा कि कि देश के पूर्वी हिस्से और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर शेष भारत में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहेगा।