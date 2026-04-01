Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Weather: यूपी में तेज हवा संग बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, गुरुवार से फिर बदलेगा मौसम

Apr 01, 2026 06:02 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share

मौसम ने मंगलवार की आधी रात करवट बदली। करीब 12: 30 बजे तेज हवा के साथ यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। वहीं, अंधड़ की वजह से बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई।

UP Weather: यूपी में तेज हवा संग बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, गुरुवार से फिर बदलेगा मौसम

मौसम ने मंगलवार की आधी रात करवट बदली। करीब 12: 30 बजे तेज हवा के साथ यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। वहीं, अंधड़ की वजह से बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। मंगलवार देर रात 12 बजे के आसपास हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हो गई और बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस दौरान कई बिजली उपकेन्द्रों ने एहतियात के तौर पर सप्लाई रोक दी जिससे कई हिस्सों में अंधेरा छा गया। बाहरी इलाकों में तेज हवाओं का असर ज्यादा रहा। अंधड़ की वजह से दोपहिया वाहनों को चालकों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत महसूस हुई।

न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ

मौसम का बड़ा बदलाव बीते 24 घंटों में देखने को मिला। दिन में तीखी धूप की वजह से तापमान 37.3 डिग्री तक पहुंच गया तो इस साल का अब तक अधिकतम रहा। सुबह के समय तापमान बढ़ने से घरों पर मार्च माह में ही एसी-कूलर चलने लगा। इसके पूर्व रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5.2 डिग्री ज्यादा 23.0 दर्ज किया गया। शाम तक हल्की उमस और गर्मी ने शहर को बेहाल रखा। रात 10 बजे के बाद हवा की गति बढ़ गई। इसके बाद देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल उमड़ आए।

ये भी पढ़ें:IAS रिंकू ने एसोसिएशन को भी लिखा पत्र, बाहर होने का मांगा रास्ता

विक्षोभ ने बदला मौसम, 48 घंटे में फिर चढ़ेगा पारा

अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार ईरान के ऊपर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव आया है। इसका असर सोमवार की रात तक लखनऊ पहुंचने का पूर्वानुमान था लेकिन यह मंगलवार की देर रात पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार तक विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। इसके 48 घंटों में तापमान में वापस बढ़ोतरी शुरू होगी।

इस बार भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद

मार्च के आखिर में झमाझम बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भविष्यवाणी की है कि इस बार देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल-जून के बीच भीषण गर्मी से राहत रहेगी। विभाग ने कहा कि कि देश के पूर्वी हिस्से और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर शेष भारत में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहेगा।

ये भी पढ़ें:आगरा में नाबालिग लड़के-लड़कियों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी

तीन और चार को फिर आंधी-बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के पूरे माह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रह सकता है। इस कारण बार- बार बारिश होती रहेगी। तीन और चार अप्रैल को 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश होने के आसार हैं। इस माह दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। यानि गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

ये भी पढ़ें:एक से 15 अप्रैल तक UP में चलेगा विशेष चेकिंग अभियान, पोर्टल से निगरानी का इंतजाम
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |