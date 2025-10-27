Hindustan Hindi News
UP Weather AQI: बादल छाएंगे और हल्की बारिश के आसार, जहरीली हवा में मानक से ज्यादा कार्बन
UP Weather AQI: बादल छाएंगे और हल्की बारिश के आसार, जहरीली हवा में मानक से ज्यादा कार्बन

UP Weather AQI: बादल छाएंगे और हल्की बारिश के आसार, जहरीली हवा में मानक से ज्यादा कार्बन

संक्षेप: यूपी के कई शहरों की हवा में मानकों से 20 फीसदी तक अधिक कार्बन मोनो आक्साइड है। गले में खराश, खांसी, सांस फूलना व आंखों में जलन का कारण बन रही है। कार्बन की अधिकता में पश्चिम यूपी के शहर ज्यादा हैं। कई इलाकों में कार्बन की अधिकतम मौजूदगी का स्तर 83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया है।

Mon, 27 Oct 2025 07:23 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के कई शहरों की हवा में मानकों से 20 फीसदी तक अधिक कार्बन मोनो आक्साइड है। गले में खराश, खांसी, सांस फूलना व आंखों में जलन का कारण बन रही है। कार्बन की अधिकता में पश्चिम यूपी के शहर ज्यादा हैं। कई इलाकों में कार्बन की अधिकतम मौजूदगी का स्तर 83 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया है।

प्रदूषण विभाग के मानकों के मुताबिक हवा में कार्बन मोनोक्साइड का स्तर 4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक होना चाहिए। जबकि दीपावली के बाद यह कई गुना बढ़ गई है। इसकी मौजूदगी का स्तर 20 फीसदी से भी अधिक पहुंच गया है।

क्या होती है कार्बन मोनो आक्साइड

यह बेहद खतरनाक और जहरीली गैस है। यह गैस बिना रंग, गंध और स्वाद की होती है। इसके प्रभाव से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। जिससे यह सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। यह गैस वाहनों में डीजल, पेट्रोल के जलने, गैस हीटर, गैस चूल्हा जलने, लकड़ी, कोयला, उपलों के जलने से पैदा होती है। सड़क जाम की स्थिति में मौके पर इसकी अधिकता हो जाती है। इससे दम घुटने जैसा अनुभव होने लगता है।

बचाव के इन उपायों का करें इस्तेमाल

वातावरण में प्रदूषण है तो मास्क का प्रयोग करें। हालांकि विशेषज्ञ ऐसे माहौल में घर से ही बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। इसके साथ ही घर में भी कमरों में हवा आने- जाने की व्यवस्था (वेंटीलेशन) रखें। बंद स्थानों पर गैस हीटर, स्टोव, कोयला, लकड़ी न जलाएं। घरों में कार्बन मोनो आक्साइड डिटेक्टर लगवाया जा सकता है। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रखें। गैस लीक या इसके संपर्क में आने पर तुरंत विशेषज्ञ डाक्टर से संपर्क करें।

आज हल्की बारिश होने के आसार, छाए रहेंगे बादल

यूपी में अब मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम को सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में अब सोमवार को हल्की बारिश की आशंका है। सुबह से बादल छाए रहेंगे। यहां से दिन में सर्दी बढ़ सकती है। दिन का तापमान रविवार को 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

हवा में आदृता का न्यूनतम स्तर 53 और अधिकतम स्तर 92 फीसदी दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो सोमवार से दिन में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की आशंका है। इससे दिन का तापमान 30 डिग्री व रात का तापमान 17 डिग्री से नीचे आने की संभावना है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
