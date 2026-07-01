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UP Weather: यूपी में अगले दो दिन बारिश के आसार, 6 दिन छाए रहेंगे बादल, तपिश से थोड़ी राहत

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी के कई इलाकों में उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि अभी तापमान में गिरावट नहीं आई है। बारिश की शुरुआत होने से गर्मी से राहत हुई है।

UP Weather: यूपी में अगले दो दिन बारिश के आसार, 6 दिन छाए रहेंगे बादल, तपिश से थोड़ी राहत

यूपी में कई दिनों से उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम से परेशान लोगों को आज से बड़ी राहत मिल रही है। बारिश का आगमन होने से लोग खुश हैं। मंगलवार की रात में भी कुछ समय के लिए बारिश हुई और फिर बुधवार की सुबह भी देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए। यूपी के कई इलाकों में सुबह से रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने सुहावना बना दिया और लोगों ने राहत की सांस ली।

रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद मंगलवार से शुरू हुई मानसून की पहली बारिश से लोगों को राहत मिली। आसमान में बादल सुबह से छाए हुए थे लेकिन शाम सात बजे के लगभग गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गयी। रुक-रुक कर शहरों के कई हिस्सों में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम विभाग लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. मनीष रमेश रानाल्कर ने बताया कि उप्र में मानसून सक्रिय हो गया है। इसलिए प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बारिश हुई।

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मानसून की पहली बारिश से सूरज के तेवर भी नरम पड़ गए। पिछले 16 दिनों के बाद पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 14 जून से दिन का तामपान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार, एक और दो जुलाई को भारी बारिश होने और 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वहीं छह जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान

41.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी पाई गयी। वहीं सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार की रात का न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज गयी।

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इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई

बहराइच, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, झांसी, ललितपुर में भारी बारिश हो सकती है।

हालांकि अभी पश्चिम यूपी में हल्की से मध्यम बारिश ही राहत दिलाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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