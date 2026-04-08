UP Weather: अगले 48 घंटे आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट जारी, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए आंधी-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम बार-बार रंग बदल रहा है। मंगलवार को गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश ने आमजन को परेशानी में डाल दिया। अब मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए आंधी-बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है।

दिनभर बादल और बारिश रात में फिर से बरसे बादल पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार सुबह से ही यूपी के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर चलता रहा। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बाद दिन में बादल छाए रहे। दुपहर बाद फिर हल्की बारिश ने दस्तक दी जो देर रात तक रुक-रुक कर चलती रही। आठ से दस किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ बारिश से दिन के तापमान में 5.6 डिग्री की गिरावट हुई और यह सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। देर रात कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई।

तापमान गिरा मंगलवार ना केवल अप्रैल में सबसे ठंडा रहा बल्कि प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ में रिकॉर्ड हुआ। मुजफ्फरनगर में दिन का तापमान 27.2 जबकि मेरठ में 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो प्रदेश में क्रमश: पहले एवं दूसरे सबसे ठंडे दिन रहे। मेरठ का न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

शाम 5.30 बजे तक मेरठ में 2.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी वेस्ट यूपी में देर शाम तक रुक-रुक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। कुछ हिस्सों में 40-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि दिन में कुछ समय के लिए धूप और बादलों का दौर भी बना रह सकता है। कल से मौसम पूरी तरह से साफ एवं शुष्क होने के आसार हैं। इसके बाद लंबे अवधि तक वेस्ट यूपी में आंधी-बारिश से राहत की उम्मीद है।