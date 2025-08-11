UP Weather update today IMD Forecast Humidity for next three days Heavy rains from 14 August UP Rains: तीन दिन बादल छाए रहेंगे, उमस बढ़ाएगी गर्मी; 14 अगस्त को बारिश के आसार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rains: तीन दिन बादल छाए रहेंगे, उमस बढ़ाएगी गर्मी; 14 अगस्त को बारिश के आसार

UP Rains: यूपी में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि, तीन दिन बादल छाए रहेंगे जिससे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे उमस और गर्मी बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं। 

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 11 Aug 2025 08:16 AM
यूपी के कई शहरों में रक्षाबंधन के बाद भी तेज बारिश का सिलसिला चला। अब मौसम विभाग का कहना है कि 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं। शनिवार को देर रात के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसे 27.2 एमएम रिकॉर्ड किया है। इसके बाद रविवार को दिन में बादलों की आवाजाही होने के कारण मौसम सुहाना बना रहा। रविवार को सुबह करीब 10 बजे तक बादल छाए रहे। इस दौरान कुछ इलाकों में दिन में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि इसके बाद धूप निकलने के बाद उमस का स्तर बढ़ गया। लेकिन शनिवार की बारिश के बाद इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

मौसम विभाग के मुताबिक अब 14 अगस्त को अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तब तक बादलों की आवाजाही होती रहेगी। तब तक बारिश के संकेत नहीं हैं। अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम होकर 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 रहा। कई इलाकों में रविवार का दिन मौसम के नाम रहा। सुबह से ही बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाया, रुक-रुक कर बरसात होती रही। दोपहर तक झमाझम बारिश ने वातावरण और सुहावना बना दिया।

पश्चिम यूपी में अलीगढ़. बुलंदशहर और आस-पास के इलाकों में सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा था, बीच-बीच में हल्की बूंदाबांदी रही। लेकिन, दोपहर होते-होते मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा में भी ठंडक घुल गई। इसके बाद बारिश रुकने पर एक बार फिर उमस भरी गर्मी ने सताना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 24 घंटों तक बादल छाए रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी है।

