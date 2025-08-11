UP Rains: तीन दिन बादल छाए रहेंगे, उमस बढ़ाएगी गर्मी; 14 अगस्त को बारिश के आसार

UP Rains: यूपी में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि, तीन दिन बादल छाए रहेंगे जिससे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे उमस और गर्मी बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं।

यूपी के कई शहरों में रक्षाबंधन के बाद भी तेज बारिश का सिलसिला चला। अब मौसम विभाग का कहना है कि 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं। शनिवार को देर रात के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसे 27.2 एमएम रिकॉर्ड किया है। इसके बाद रविवार को दिन में बादलों की आवाजाही होने के कारण मौसम सुहाना बना रहा। रविवार को सुबह करीब 10 बजे तक बादल छाए रहे। इस दौरान कुछ इलाकों में दिन में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि इसके बाद धूप निकलने के बाद उमस का स्तर बढ़ गया। लेकिन शनिवार की बारिश के बाद इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

मौसम विभाग के मुताबिक अब 14 अगस्त को अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तब तक बादलों की आवाजाही होती रहेगी। तब तक बारिश के संकेत नहीं हैं। अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम होकर 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 रहा। कई इलाकों में रविवार का दिन मौसम के नाम रहा। सुबह से ही बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाया, रुक-रुक कर बरसात होती रही। दोपहर तक झमाझम बारिश ने वातावरण और सुहावना बना दिया।