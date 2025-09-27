UP Weather Update Today IMD Forecast Heavy Rains From tomorrow Temperature decrease UP Rain: अप्रैल की तरह तप रहा सितंबर, कल से झमाझम बारिश बदलेगी मौसम, गिरेगा पारा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Update Today IMD Forecast Heavy Rains From tomorrow Temperature decrease

UP Rain: अप्रैल की तरह तप रहा सितंबर, कल से झमाझम बारिश बदलेगी मौसम, गिरेगा पारा

पश्चिम यूपी वालों को इस सीजन सितंबर में भी अप्रैल जैसी गर्मी झेलनी पड़ रही है। सुबह से शाम तक तेज धूप निकल रही है। साथ में ही उमस के कारण चुभने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अक्तूबर मध्य में ही राहत मिलने की उम्मीद है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSat, 27 Sep 2025 07:31 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain: अप्रैल की तरह तप रहा सितंबर, कल से झमाझम बारिश बदलेगी मौसम, गिरेगा पारा

पश्चिम यूपी वालों को इस सीजन सितंबर में भी अप्रैल जैसी गर्मी झेलनी पड़ रही है। सुबह से शाम तक तेज धूप निकल रही है। साथ में ही उमस के कारण चुभने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अक्तूबर मध्य में ही राहत मिलने की उम्मीद है। आम तौर पर सितंबर में बारिश बंद होने के बाद गर्मी और उमस का प्रभाव रहता है। लेकिन तापमान में इतनी बढ़ोत्तरी पिछले कई सालों से नहीं देखी गई। बीते कई दिनों से तापमान 36 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसे दिन बीतने के साथ कम होना चाहिए लेकिन पारा लगातार बढ़ रहा है।

शुक्रवार को इसमें और बढ़ोत्तरी हो गई। अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह शरीर के तापमान से ठीक सात डिग्री अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक होकर 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ में आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 90 चल रहा है। आर्द्रता के कारण दिन और रात में एयर कंडीशनर चलाने की जरूरत पड़ रही है।

ये भी पढ़ें:कौन था जुबैर अहमद? UP से बंगाल तक नेटवर्क; STF के हाथों कुख्यात पशु तस्कर का अंत

आंशिक बादल छाएंगे बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 28 सितंबर से बदलाव होने के आसार हैं। 30 सितंबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या अधिक बार हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बीच तेज अंधड़ भी आ सकता है। ऐसा होने पर तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट आएगी। जबकि एक अक्तूबर के बाद दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के कारण शुक्रवार देर शाम अचानक मौसम ने वाराणसी और आस-पास के इलाकों में करवट ली। गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान करीब 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन हल्की बारिश के आसार हैं। हरहुआ, बाबातपुर, पिंडरा आदि क्षेत्रों में मध्यम तो शहरी समेत रोहनिया, राजातालाब, लोहता में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। बाबतपुर मौसम कार्यालय के अनुसार 5.6 एमएम बारिश हुई है।

UP Rain UP Weather UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |