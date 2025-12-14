UP Weather: घने कोहरे ने बढ़ायी सर्दी, पहाड़ों के बादलों से गलन भरी ठंड-गिरा पारा

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर पर दिखने लगा है। शनिवार रात-दिन घना कोहरा छाया रहा। यहां तक कि दृश्यता मात्र 50 मीटर तक रह गई। धूप हल्की पड़ जाने से सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर पर दिखने लगा है। शनिवार रात-दिन घना कोहरा छाया रहा। यहां तक कि दृश्यता मात्र 50 मीटर तक रह गई। धूप हल्की पड़ जाने से सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरनगर के बाद कानपुर की रात फिर प्रदेश में सबसे सर्द रही। मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर पाकिस्तान से चले पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर तो बर्फबारी की स्थितियां बन ही गईं लेकिन कई राज्यों में इसका प्रतिकूल प्रभाव भी दिखने लगा है। शनिवार को सुबह बेहद घना कोहरा रहा। दिन भर धुंध के साथ कोहरा रहने से बेहद हल्की धूप रही। ऐसे में दिन का पारा 24.7 से गिरकर 23.9 डिग्री पर आ गया जो सामान्य से कम है।

मुजफ्फरनगर की रात सबसे सर्द 06.2 रही। इसके बाद कानपुर नगर 06.4, बाराबंकी 7.0, बरेली 7.5 और अयोध्या 8.0 डिग्री रहा। कानपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। अभी भी रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कानपुर की रात दिसंबर में अब तक सबसे सर्द रही है।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिलहाल उत्तर प्रदेश में शीतलहर की संभावना तो नहीं जताई गई है लेकिन घना कोहरा 15 दिसंबर तक बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहद घना तो पश्चिमी यूपी में इसके लिए यलो अलर्ट दिया गया है। यूपी घने कोहरे की चपेट में आ गया। आईएमडी के अनुसार यहां दृश्यता 50 मीटर से नीचे चली गई। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार जारी हैं। हवा की रफ्तार थमने से ही कोहरे की स्थितियां बनीं।