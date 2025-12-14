Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
UP Weather: घने कोहरे ने बढ़ायी सर्दी, पहाड़ों के बादलों से गलन भरी ठंड-गिरा पारा

Dec 14, 2025 06:15 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
पश्चिमी विक्षोभ का असर शहर पर दिखने लगा है। शनिवार रात-दिन घना कोहरा छाया रहा। यहां तक कि दृश्यता मात्र 50 मीटर तक रह गई। धूप हल्की पड़ जाने से सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरनगर के बाद कानपुर की रात फिर प्रदेश में सबसे सर्द रही। मौसम विभाग के अनुसार, घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा।

उत्तर पाकिस्तान से चले पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर तो बर्फबारी की स्थितियां बन ही गईं लेकिन कई राज्यों में इसका प्रतिकूल प्रभाव भी दिखने लगा है। शनिवार को सुबह बेहद घना कोहरा रहा। दिन भर धुंध के साथ कोहरा रहने से बेहद हल्की धूप रही। ऐसे में दिन का पारा 24.7 से गिरकर 23.9 डिग्री पर आ गया जो सामान्य से कम है।

मुजफ्फरनगर की रात सबसे सर्द 06.2 रही। इसके बाद कानपुर नगर 06.4, बाराबंकी 7.0, बरेली 7.5 और अयोध्या 8.0 डिग्री रहा। कानपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री कम है। अभी भी रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कानपुर की रात दिसंबर में अब तक सबसे सर्द रही है।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिलहाल उत्तर प्रदेश में शीतलहर की संभावना तो नहीं जताई गई है लेकिन घना कोहरा 15 दिसंबर तक बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहद घना तो पश्चिमी यूपी में इसके लिए यलो अलर्ट दिया गया है। यूपी घने कोहरे की चपेट में आ गया। आईएमडी के अनुसार यहां दृश्यता 50 मीटर से नीचे चली गई। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार जारी हैं। हवा की रफ्तार थमने से ही कोहरे की स्थितियां बनीं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 72 घंटों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इसके बाद एक या दो दिन तापमान में वृद्धि संभव है लेकिन फिर शीतलहर से प्रदेश में ठिठुरन भरी सर्दी होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विज्ञानी अजय मिश्रा के अनुसार, अगले तीन दिनों में मौसम में किसी तरह के खास बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान में गिरावट के बाद स्थिरता बनी रहेगी। फिर तापमान बढ़ सकता है। मध्यम कोहरा भी फिलहाल बना रहेगा। आईएमडी के अनुसार, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है।

