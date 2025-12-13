Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Weather Update Today IMD forecast Heavy Fog Orange Alert with cold wave temperature decrease
UP Weather: आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, सर्द हवा से बढ़ेगी ठिठुरन-गिरेगा पारा

संक्षेप:

हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही नमी युक्त बर्फीली हवा का पहरा बढ़ने का असर अब घने कोहरा छाने के रूप में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जाहिर की है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Dec 13, 2025 06:08 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान
हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही नमी युक्त बर्फीली हवा का पहरा बढ़ने का असर अब घने कोहरा छाने के रूप में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जाहिर की है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार और कल रविवार के लिए घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय घना कोहरा छाने की वजह से धूप देर में निकलेगी और यह काफी मद्धम रह सकती है जिसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

आ सकते हैं बादल

अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ तथा प्रदेश में संभावित पुरवा हवाओं एवं आंशिक बादलों के कारण अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अगले दो तीन दिन बादल आ सकते हैं।

कम तापमान के बीच हवा की नमी बढ़ गई। इस वजह से आसमान में कोहरे की चादर छा गई। कई शहरों में सुबह दृश्यता घटकर 530 मीटर तक आ गई। दिन में धूप निकली तो कोहरे की हल्की परत से छन कर आने की वजह से गुनगुनाहट नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार को दिन में धूप तेज न होने की वजह से अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री तक ही रहा। ढाई बजे के बाद पारा फिर से लुढ़कना शुरू हो गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम के बाद कोहरे की परत फिर सघन होने लगी। कई इलाकों में वाहन चालक फॉग लाइट के सहारे रास्ता ढूंढ़ते नजर आए। दृश्यता फिर सुबह की तरह कम हो गई। दूसरी ओर हवा में नमी बढ़ जाने से पछुआ वाली गलन से मामूली राहत भी मिली।

सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

पहाड़ों की तरफ से आ रही सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस कम रिकार्ड किया गया। पिछले दस दिनों से तापमान में लगातार आ रही गिरावट के बीच न्यूनतम तापमान में आने वाले तीन दिनों में गिरावट दर्ज होगी। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट के चलते शनिवार को सुबह छाए हल्के कोहरे और धुंध के बीच ठिठुरन अधिक महसूस होगी। पूर्वान्ह के समय धूप खिलेगी मगर, वातावरण में धुंध बनी रहने के चलते सर्दी का एहसास बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में शनिवार को सुबह के समय धना कोहरा छाया रह सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
