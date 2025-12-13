UP Weather: आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, सर्द हवा से बढ़ेगी ठिठुरन-गिरेगा पारा

संक्षेप: हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही नमी युक्त बर्फीली हवा का पहरा बढ़ने का असर अब घने कोहरा छाने के रूप में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जाहिर की है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

हिमालय क्षेत्र पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही नमी युक्त बर्फीली हवा का पहरा बढ़ने का असर अब घने कोहरा छाने के रूप में दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना जाहिर की है। इस संबंध में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार और कल रविवार के लिए घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय घना कोहरा छाने की वजह से धूप देर में निकलेगी और यह काफी मद्धम रह सकती है जिसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

आ सकते हैं बादल अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ तथा प्रदेश में संभावित पुरवा हवाओं एवं आंशिक बादलों के कारण अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में प्रभावी हो गया है। अगले दो तीन दिन बादल आ सकते हैं।

कम तापमान के बीच हवा की नमी बढ़ गई। इस वजह से आसमान में कोहरे की चादर छा गई। कई शहरों में सुबह दृश्यता घटकर 530 मीटर तक आ गई। दिन में धूप निकली तो कोहरे की हल्की परत से छन कर आने की वजह से गुनगुनाहट नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार को दिन में धूप तेज न होने की वजह से अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री तक ही रहा। ढाई बजे के बाद पारा फिर से लुढ़कना शुरू हो गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम के बाद कोहरे की परत फिर सघन होने लगी। कई इलाकों में वाहन चालक फॉग लाइट के सहारे रास्ता ढूंढ़ते नजर आए। दृश्यता फिर सुबह की तरह कम हो गई। दूसरी ओर हवा में नमी बढ़ जाने से पछुआ वाली गलन से मामूली राहत भी मिली।