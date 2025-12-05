Hindustan Hindi News
UP Weather Update today IMD Forecast Fog in Morning chills at night Coldwave temperature Decrease
UP Weather: सुबह कोहरा और रात में ठिठुरन, शीतलहर से गिरेगा तापमान बढ़ेगी सर्दी

UP Weather: सुबह कोहरा और रात में ठिठुरन, शीतलहर से गिरेगा तापमान बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप:

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। परिणाम स्वरूप यूपी की रातें सर्द होने लगी हैं। गुरुवार को दिन का तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं रात का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस कम होकर 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है।

Dec 05, 2025 06:12 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
दिल्ली में शीतलहर शुरू हो गई है। इससे यूपी में भी ठिठुरन बढ़ेगी। सुबह कोहरा छाएगा। गुरुवार से इसके संकेत मिल गए हैं। रात के तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और यूपी में सर्दी शुरू होने का लगभग एक ही समय रहता है। हिमाचली हवाएं पंजाब और हरियाणा को सर्द करते हुए यूपी के कई जिलों में असर डालती हैं। लेकिन, अभी तक ऐसा महसूस नहीं हो रहा था।

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। परिणाम स्वरूप यूपी की रातें सर्द होने लगी हैं। गुरुवार को दिन का तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं रात का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस कम होकर 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हवा में आदृता का स्तर भी 95 फीसदी रहा है। आने वाले अब पांच दिनों तक रात के तापमान में उतार-चढ़ाव होगा। दिन में कोहरा भी छाएगा।

कानपुर की रात सबसे सर्द टूटा 32 साल का रिकॉर्ड

दिसंबर की सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले ही सप्ताह में रात का पारा अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जिसने 32 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुवार की रात का पारा 05.7 डिग्री रहा जो प्रदेश में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। सीएसए के अनुसार वर्ष 2003 में चार दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा था, जिसके बाद अब उसी तिथि में पारा 05.7 डिग्री रहा है। न्यूनतम पारा वर्तमान सीजन (नवंबर व दिसंबर) में सबसे कम 6.7 डिग्री दो दिसंबर को रहा था। बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा था लेकिन गुरुवार को यह 05.7 डिग्री पर आ गया। इस तरह 24 घंटों में 05.3 डिग्री की कमी आ गई।

उत्तरी पाकिस्तान में एक विक्षोभ पांच दिसंबर तक आ सकता है लेकिन इससे पहले के विक्षोभों के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी अधिक हो गई। इसके बाद से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगीं। लगातार चल रहीं इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरे हैं लेकिन कानपुर में सर्वाधिक गिरावट आई। सीएसए के कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2003 के बाद अब न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री पहुंचा है।

