Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाताThu, 2 Oct 2025 10:56 AM
UP Weather: अगले छह दिन यूपी के कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, पड़ती रहेंगी फुहारें

यूपी में आने वाले दिनों में गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। अगले छह दिनों तक बादल छाए रहेंगे। धूप और छांव का सिलसिला चलेगा। इससे तापमान स्थिर रहेगा। हल्की बारिश के भी आसार हैं। मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली थी। देर रात तक फुहारें पड़ती रहीं। इसके बाद बुधवार सुबह भी हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में करीब 6 डिग्री तक की गिरावट आई। गर्मी और उमस से राहत महसूस की गई।

मौसम विभाग ने बुधवार सुबह तक 4.0 एमएम बारिश रिकार्ड की थी। आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले छह दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं। इन दिनों तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच झूलता रह सकता है।

30.2 डिग्री पर आया दिन का पारा

अधिकतम तापमान अब शरीर की गर्मी के बराबर है। यह 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इसलिए अब दिन में गर्मी का अधिक एहसास नहीं होगा। जबकि रात का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक होकर 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। यानि रात में भी अच्छी-खासी नमी रहने की उम्मीद है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 95 दर्ज किया गया है।

कई जिलों में बारिश के आसार

सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, औरैया, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन, झांसी, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मीरजापुर और सोनभद्र में बारिश होने की संभावना है।

बारिश की वजह से अगले 4-5 दिनों में तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलेगी।

