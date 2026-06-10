UP Rain Alert: बांदा- झांसी समेत 16 शहर तपे, 47 जिलों में तेज आंधी का ऑरेन्ज अलर्ट; बारिश भी होगी
एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके असर से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कल और परसों यानी 11 और 12 जून को आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
UP Weather Update : भीषण गर्मी और लू से परेशान यूपीवालों के लिए मौसम विज्ञानियों की ओर से राहत की खबर है। भीषण गर्मी और उमस से तप रहे प्रदेश का मौसम कुछ घंटों में बदलने वाला है। राज्य में सक्रिय हुए तीन अलग-अलग चक्रवाती परिस्थितियों और पश्चिमी विक्षोभ की आपसी प्रतिक्रिया के कारण मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से लेकर 13 जून तक पूरे प्रदेश में मेघगर्जन, वज्रपात और तीव्र आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इस मौसमी बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की प्रभावी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं, बुधवार को बांदा, झांसी समेत 16 शहर भीषण गर्मी से तपे।
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी यूपी, पूर्वी भाग और उत्तर-पश्चिमी बिहार पर तीन चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। इनके प्रभाव से पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक मौसमी द्रोणी (ट्रफ लाइन) गुजर रही है। इसके कारण निचले क्षोभमंडल में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम पुरवा हवाओं का सामना मध्य क्षोभमंडल की ठंडी और शुष्क पछुवा हवाओं से हो रहा है। यही टकराव सूबे में आंधी और बारिश की वजह बन रहा है।
बांदा 45.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म
बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्से भीषण तपे। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा 45.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। इसके बाद झांसी में पारा 44.2 डिग्री, फुरसतगंज में 43.9 डिग्री, कानपुर (आईएएफ) में 43.6 डिग्री और प्रयागराज में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं, उरई में 43.4 डिग्री, कानपुर सिटी में 43.3 डिग्री और हमीरपुर में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जिससे लोग दिनभर भीषण लू और उमस से बेहाल रहे।
अब 13 तक आंधी-पानी
वहीं, प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हीटवेव का असर बुधवार को भी दिखा। कानपुर में सूरज की तमतमाहट से पारा 43.3 डिग्री पहुंच गया। तेज रफ्तार से लू भी चलती रही। राहगीरों के लिए काफी मुश्किल रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्व में यूपी के उत्तर में आंधी-पानी और दक्षिणी बेल्ट में हीटवेव का अलर्ट दिया था। बुधवार को इसमें बदलाव दिखा। कुछ ही क्षेत्रों में आंधी-पानी की स्थितियां बनीं और शेष में हीटवेव रही। आईएमडी के नए पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। शुक्रवार को भी प्रदेश में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। शनिवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
लू की गति 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। इसका असर सीधे तौर पर नमी पर पड़ा। अधिकतम नमी 38 और न्यूनतम नमी 20 प्रतिशत रह गई। नमी कम होने से लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। लू की गति सुबह ही 15 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई थी लेकिन दोपहर में यह अपने पीक पर पहुंच गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि 12 से 14 जून तक मौसम में बदलाव रहेगा। इस दौरान तापमान में मामूली कमी आ सकती है। गर्मी में किसी तरह की कमी नहीं होगी। उमस भरी गर्मी हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें