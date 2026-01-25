Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी में तेज हवाओं ने बदला मौसम, बढ़ते तापमान के बीच आज भी बारिश के आसार

मौसम की उतार- चढ़ाव ने बीते 24 घंटों में बेहाल कर दिया। शाम को सर्द हवा, रात में बारिश और तापमान ज्यादा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सीजन का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा 15.4 रहा। साथ ही प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा रात का तापमान दर्ज किया गया।

Jan 25, 2026 09:48 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
मौसम की उतार- चढ़ाव ने बीते 24 घंटों में बेहाल कर दिया। शाम को सर्द हवा, रात में बारिश और तापमान ज्यादा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सीजन का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यह सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा 15.4 रहा। साथ ही प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा रात का तापमान दर्ज किया गया। सुबह हल्की धूप खिली लेकिन बादलों की एक परत दिन भर बनी रही। इस दौरान अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पूर्व देर रात ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक हल्की बारिश हुई।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर हवा के निम्नदाब की स्थिति बन गई थी जो कि अब कमजोर पड़ गई है। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कल हुई व्यापक वर्षा वाले स्थानों पर रात में ही मौसम साफ़ हो जाने के कारण आज सुबह से ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी आरम्भ हो गई। वर्षा का दौर थमने के साथ ही लखनऊ समेत अन्य शहरों में 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तपमान में 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।

इसलिए बढ़ा तापमान

बादलों की परत ने शहर के ऊपर एक खोल जैसा बना दिया। इसके असर से रात को होने वाला विकरणीय शीतलन नहीं हुआ। इसके अलावा हवा में नमी करीब 68 फीसदी बनी हुई थी। सर्द पछुआ का अभाव हो गया। ये सभी परिस्थितियां ऐसी थीं जिनकी वजह से तापमान ज्यादा नीचे नहीं गया और 15 डिग्री तक आ कर रुक गया।

मौसम बदला ,आज भी बारिश के आसार

यूपी के कई जिलों में शनिवार को बारिश नहीं हुई। धूप निकलने से तापमान पर कोई खास असर नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है।

5.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहीं हवाएं

आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ अमरनाथ मिश्रा बताते हैं कि बूंदाबांदी भी हुई और बादल भी छाए लेकिन धूप निकल आने के कारण तापमान घटने के बजाय बढ़ गया। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि शुक्रवार को यह 23 डिग्री था। न्यूनतम तापमान भी 7 डिग्री होकर सामान्य रहा। हवाओं की गति भी 5.7 किलोमीटर प्रति घंटे रही। उन्होंने बताया कि रविवार को भी बूंदाबादी की संभावना बनी हुई है।

