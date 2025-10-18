UP Weather: दिवाली पर साफ रहेगा मौसम, IMD का अनुमान इस हफ्ते नहीं बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: यूपी में दीपावली पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लिहाजा सर्दी बढ़ने का भी अनुमान नहीं है। अक्तूबर अंत तक मौसम का मिजाज यही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्तूबर तक दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

यूपी में दीपावली पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लिहाजा सर्दी बढ़ने का भी अनुमान नहीं है। अक्तूबर अंत तक मौसम का मिजाज यही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अक्तूबर तक दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान साफ रहेगा, इसलिए दोपहर में अच्छी धूप भी खिलेगी।

सुबह और शाम को मौसम में मध्यम स्तर की नमी रहने के आसार हैं। रात का तापमान भी 21 डिग्री के आसपास रह सकता है। दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद तापमान में एक या दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, पूर्वी यूपी के शहरों में रात के तापमान में गिरावट हो सकती है और यह 16-17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

33 डिग्री रहा अधिकतम तापमान इधर, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम होकर 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। पूर्वी यूपी में शुक्रवार को दिन-रात का तापमान क्रमश: 32.8 एवं 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 0.4 एवं 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसी कारण सुबह और रात को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। यह बदस्तूर रहेगा। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं।

हवा हुई प्रदूषित सड़कों पर वाहनों की भीड़, जाम और हवा पूरी तरह शांत होने से पश्चिम यूपी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बीते दस दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 से 226 तक पहुंच गया है। इस अवधि में हवा में प्रदूषकों की मात्रा तीन गुना से अधिक बढ़ चुकी है। शुक्रवार को हवा में धूल-धुएं मात्रा अत्यधिक खराब श्रेणी तक पहुंच गई। बीते 24 घंटे के एक्यूआई में पीएम-2.5 एवं पीएम-10 मुख्य प्रदूषकों में शुमार रहे।