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UP Rain: यूपी में उमस भरी गर्मी ने सताया, दो दिन गरज-चमक संग हल्की बारिश के आसार

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Rain: यूपी में उमस भरी गर्मी ने सता रखा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन गरज-चमक संग हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि आने वाले हफ्ते में अभी भी गर्मी ही सताएगी। राहत मिलने की उम्मीद कम है।

UP Rain: यूपी में उमस भरी गर्मी ने सताया, दो दिन गरज-चमक संग हल्की बारिश के आसार

यूपी में मानसून की आमद के बाद कई इलाकों में गुरुवार और कुछ में शुक्रवार की भोर में तेज वर्षा हुई। हालांकि, इसका दायरा बेहद कम रहा। इसके बाद फिर बारिश रुक गई है। इसी कारण मौसम में नमी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले दो दिन भीषण उमस परेशान कर सकती है। जिन इलाकों में गुरुवार को बारिश हुई शुक्रवार को उन इलाकों में फिर सूखा रहा। वहीं, राजधानी लखनऊ के कुछ इलाकों में शुक्रवार तड़के बारिश हुई लेकिन फिर दिनभर उमस भरी गर्मी ने सताए रखा।

34.3 डिग्री रहा पारा

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक होकर 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 71 दर्ज किया गया। उमस से खुले में पसीना निकल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को गरज-चमक संग हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 5 व 6 जुलाई को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी लेकिन बारिश की संभावना कम हैं। इसके बाद 7 से 9 जुलाई के बीच सामान्य रूप से हल्की बारिश होने के आसार है।

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वहीं, अब तक यूपी में सबसे गर्म रहे प्रयागराज में बादलों ने शुक्रवार को भी निराश किया। करीब पौने बारह बजे सिविल लाइंस, कटरा आदि कुछ क्षेत्रों में 10-15 मिनट तक बारिश हुई, इसके बाद धूप-छांव की जुगलबंदी शाम तक जारी रही। उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर होते रहे। अधिकतम पारा 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा भी गुरुवार की तरह 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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छह दिन बादल बरसेंगे कम और गरजेंगे ज्यादा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, चार जुलाई से छह दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने की संभावना है। चार, पांच और छह जुलाई को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो स्थानों पर वर्षा या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। जबकि सात, आठ व नौ जुलाई को सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक संग बौछार पड़ सकती है।

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शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे बादलों की लुकाछिपी की वजह से उमस 86 फीसदी तक रही। घरों में पंखा और कूलर बेअसर साबित हुए। लोग दिनभर पसीना पोछते रहे। शाम को 5:30 बजे उमस घटकर 63 फीसदी दर्ज की गई। शाम तक हवाएं चलती रहीं लेकिन उमस कम नहीं हुआ। तापमान में हल्की गिरावट तो है लेकिन उमसभरी गर्मी के कारण पसीने नहीं रुक रहें हैं। वहीं, मॉनसूनी बारिश की कम संभावनाओं के कारण अभी राहत में देरी होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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