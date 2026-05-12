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UP Rain: लखनऊ समेत कई जिलों तेज आंधी और बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
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यूपी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी, बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।

UP Rain: लखनऊ समेत कई जिलों तेज आंधी और बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather; यूपी में भीषण गर्मी के बाद अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में आज और कल झमाझम बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा तेज आंधी भी चलेगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर समेत अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।

उधर, कानपुर सोमवार को सीजन (मई) का सर्वाधिक पारा दिन-रात में रिकॉर्ड किया गया। नमी भी अधिक रहने से उमस बढ़ी जिससे हीट इंडेक्स बढ़ गया। इससे गर्मी का अहसास अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 को पानी की संभावना है। 15 से 20 मई के बीच में मौसम में स्थिरता आने की संभावना है।

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पश्चिमी विक्षोभ अधिक आने, हवा की दिशा बदले रहने और चक्रवाती स्थितियां लगातार बने रहने से उतार-चढ़ाव बना हुआ है। मई माह में अब तक पारा 40 या इसके नजदीक नहीं गया है। इसके विपरीत कानपुर में मई माह में औसत से 200 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। ऐसे में स्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं।

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सोमवार को अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। रविवार के मुकाबले 0.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सीजन का सर्वाधिक तापमान है। न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री से बढ़कर 25.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। यह भी सीजन का सर्वाधिक पारा रहा। दक्षिण पूर्वी हवाएं 20-25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार चल रही हैं। इससे बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। ऐसे में अधिकतम नमी 61 और न्यूनतम नमी 35 फीसदी रही।

तापमान चढ़ने के साथ जब नमी का प्रतिशत बढ़ता है तो उमस भी बढ़ जाती है। नमी का अधिक प्रतिशत हो जाने से हीट इंडेक्स 50 के पार चला गया। इसमें पसीना सूखता नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ से को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आंधी-पानी आ सकता है। मंगलवार से गुरुवार तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यलो अलर्ट बना रहेगा। सीएसए के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अगले दो तीन दिनों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी।

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट के तहत बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत और बदायूं समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी, मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में यलो अलर्ट

वहीं यलो अलर्ट के तहत कासगंज, अयोध्या, लखनऊ, फर्रुखाबाद, गोंडा, श्रावस्ती, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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