UP Weather Update: Drizzle in eastern UP today, heavy rain expected tomorrow, weather department alert
UP Weather Update: Drizzle in eastern UP today, heavy rain expected tomorrow, weather department alert

UP Weather: पूर्वी यूपी में आज बूंदाबांदी, कल भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

UP Weather: पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बौछारें गिर सकती हैं। शुक्रवार और रविवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

Deep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:26 AM
UP Rain: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर गुरुवार की शाम से पूर्वी यूपी पर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। जबकि शुक्रवार और रविवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है।

एक निम्नदाब देश के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ था। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाओं को खींच रहा था। इस वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश पिछले चार दिनों से न के बराबर हो रही थी। अब निम्नदाब कमजोर पड़ चुका है। ट्रफ लाइन गुरुवार तक यूपी के ऊपर आ जाएगी। मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते गुरुवार की शाम से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक बारिश से अगस्त में कुल बारिश का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाने की संभावना है।

अयोध्या में सरयू नदी बढ़ी, रोहिन व राप्ती उतार पर

पिछले दो दिनों से बारिश थमने का असर प्रमुख नदियों के जलस्तर पर दिख रहा है। सरयू का जलस्तर अयोध्या में बढ़ा है, तो वहीं तुर्तीपार में कम हुआ है। इसी क्रम में रोहिन नदी त्रिमुहानी घाट पर और राप्ती नदी बर्डघाट पर खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं। केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सरयू नदी का जलस्तर अयोध्या में 24 घंटे में 13 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं रोहिन नदी त्रिमुहानी घाट पर और राप्ती नदी बर्डघाट पर उतार पर है।

