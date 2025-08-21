UP Weather: पूर्वी यूपी में आज बूंदाबांदी, कल भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

UP Weather: पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आज हल्की बौछारें गिर सकती हैं। शुक्रवार और रविवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

UP Rain: बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर गुरुवार की शाम से पूर्वी यूपी पर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। जबकि शुक्रवार और रविवार को पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है।

एक निम्नदाब देश के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ था। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाओं को खींच रहा था। इस वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश पिछले चार दिनों से न के बराबर हो रही थी। अब निम्नदाब कमजोर पड़ चुका है। ट्रफ लाइन गुरुवार तक यूपी के ऊपर आ जाएगी। मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते गुरुवार की शाम से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। शुक्रवार से लेकर रविवार तक बारिश से अगस्त में कुल बारिश का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाने की संभावना है।