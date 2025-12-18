Hindustan Hindi News
UP Weather Update: यूपी के 35 जिलों में छाएगा घना कोहरा, 12 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट

संक्षेप:

UP Weather Update: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी है। प्रदेश के 35 जिलोंं में घना कोहरा छाएगा। इसके अलावा 12 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है।

Dec 18, 2025 11:53 pm IST
यूपी में सर्दी और घने कोहरे का कहर जारी है। कई जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग की मानें तो 35 जिले ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाएगा। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है।

घने कोहरे का रेड अलर्ट

कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन 32 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

मिर्जापुर, चंदौली, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।

इन 12 जिलों में ‘कोल्ड डे’ की स्थिति का अलर्ट

प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एवं आसपास के इलाकों में।

10 शहरों में 10 डिग्री से नीचे दर्ज

प्रदेश में आज 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। रात के समय सबसे अधिक ठंड बुलंदशहर में रही, जहां पारा गिरकर 7.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर के अलावा लखीमपुर खीरी में 8.0, बाराबंकी में 8.5, अयोध्या में 9.0, गोरखपुर में 9.2, हरदोई में 9.5, इटावा में 9.6, सुलतानपुर में 9.6, आजमगढ़ में 9.6, झांसी में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, चुर्क, बस्ती और आगरा ताज में न्यूनतम तापमान ठीक 10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
