UP Weather Update: यूपी के 35 जिलों में छाएगा घना कोहरा, 12 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट

यूपी में सर्दी और घने कोहरे का कहर जारी है। कई जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग की मानें तो 35 जिले ऐसे हैं जहां घना कोहरा छाएगा। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है।

घने कोहरे का रेड अलर्ट कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन 32 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मिर्जापुर, चंदौली, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।

इन 12 जिलों में ‘कोल्ड डे’ की स्थिति का अलर्ट प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर एवं आसपास के इलाकों में।