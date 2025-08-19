up weather turns harsh red alert issued relief may be available on this day UP Weather: तीखे हुए मौसम के तेवर, अगले 72 घंटे में बढ़ेगी गर्मी; इस दिन मिल सकती है राहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Weather: तीखे हुए मौसम के तेवर, अगले 72 घंटे में बढ़ेगी गर्मी; इस दिन मिल सकती है राहत

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात के बाद से मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। इसके बाद मामूली राहत की उम्मीद है। मानसून की टर्फ लाइन गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नंदुरबार-अमरावती से होती हुए निम्न दबाव के क्षेत्र से ईस्ट सेंट्रल ऑफ़ बंगाल तक जा रही है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुरTue, 19 Aug 2025 10:10 PM
UP Weather: उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी है। तापमान बढ़ने और नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण हीट इंडेक्स रेड श्रेणी में चला गया है। प्रदेश में अगले 72 घंटों में हीट इंडेक्स 58 से 62 के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात के बाद से मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है जिसके बाद मामूली राहत की उम्मीद है। मानसून की टर्फ लाइन गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नंदुरबार-अमरावती से होती हुए निम्न दबाव के क्षेत्र से ईस्ट सेंट्रल ऑफ़ बंगाल तक जा रही है। इसकी वजह से कानपुर मंडल सहित उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। बादल न होने से तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही उमस की वजह बन रहा है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को आगरा में दिन का पारा सर्वाधिक 36.1 तक पहुंच गया। हरदोई में पारा 35 डिग्री रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रहा। रात का पारा भी 26.4 डिग्री तक चला गया। साथ ही नमी का प्रतिशत 80 के ऊपर बना हुआ है। कानपुर में अधिकतम नमी का प्रतिशत 83 और न्यूनतम 61 रहा। इसी से हीट इंडेक्स बढ़ गया। गुरुवार से अब तक बारिश नहीं हुई है।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि तापमान चढ़ने और नमी बढ़ने से हीट इंडेक्स यानी गर्मी का अहसास बढ़ जाता है। इसके अगले 72 घंटों तक 58 से 62 के बीच रहने की संभावना है। इसमें डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है। पसीना अधिक निकलने से हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को हीट इंडेक्स 58 रहा जो रेड श्रेणी में आता है।

भारतीय मौसम विज्ञान की मानें तो फिलहाल 21 अगस्त तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां नहीं रहेंगी। छिटपुट बारिश किसी भी समय पॉकेट में होती रहेंगी। 22 अगस्त की शाम से थोड़ा बदलाव संभव है। फिर भी मानसूनी गतिविधियां पूरे प्रदेश में नहीं हैं। कानपुर समेत पश्चिमी व पूर्वी के कुछ जिलों में ही बारिश का यलो अलर्ट किया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विज्ञानी डॉ. नौशाद खान का कहना है कि बुधवार को भी तेज धूप खिलेगी। हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उमस भरी गर्मी दिन-रात बनी रहेगी। देर रात तेज हवाओं के कारण थोड़ी राहत मिल सकती है। हवा की रफ्तार औसतन 10 किमी प्रति घंटा हो सकती है। अगले 72 घंटों में उमस से राहत की कोई संभावना नहीं है।

अगस्त अधिकतम न्यूनतम

15 34.9 25.8

16 35.0 26.0

17 35.6 27.2

18 34.8 26.0

19 34.4 26.4

