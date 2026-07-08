UP Weather Tomorrow: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट
UP Weather Tomorrow: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए बहुत ही भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और 60 की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
UP Weather Tomorrow:पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ ने 8 और 9 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश कई जिलों में बहुत ही भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और 60 की रफ्तार से तेज हवाएं(आंधी) का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
इन जिलों में बहुत ही भारी का अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाएं, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और ललितपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
यहां भारी बारिश का पूर्वानुमान
वहीं बांदा, फतेहपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में बारिश के साथ 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं
कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर समेत कई जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनके झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।
यहां के लिए वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई
इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी और ललितपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में मध्यम से भारी बारिश
उतर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। चित्रकूट जिले के राजापुर में सर्वाधिक 144.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा चित्रकूट के राजापुर में 144.4 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा सिद्धार्थनगर के बंसी सीडब्ल्यूसी में 72.8 मिमी, चित्रकूट के कर्वी में 67 मिमी, बांदा सीडब्ल्यूसी में 64 मिमी, बांदा के चिल्लाघाट में 62 मिमी तथा बांदा नगर में 61.4 मिमी वर्षा हुई। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 56.2 मिमी, बांदा के बबेरू में 52.8 मिमी और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में 45.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसी प्रकार फर्रुखाबाद, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, सीतापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बलरामपुर, बस्ती, मिर्जापुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, चंदौली और आसपास के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें