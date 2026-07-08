UP Weather Tomorrow: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट

UP Weather Tomorrow: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए बहुत ही भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और 60 की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

UP Weather Tomorrow:पूरे उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ ने 8 और 9 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश कई जिलों में बहुत ही भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और 60 की रफ्तार से तेज हवाएं(आंधी) का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

इन जिलों में बहुत ही भारी का अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज हवाएं, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद और ललितपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

यहां भारी बारिश का पूर्वानुमान वहीं बांदा, फतेहपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में बारिश के साथ 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकरनगर समेत कई जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनके झोंके 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं।

यहां के लिए वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी और ललितपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।