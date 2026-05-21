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UP Weather: यूपी कल का मौसम 22 मई; धूप और गर्म हवा का कहर, 43 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कई स्थानों पर हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज धूलभरी हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।

UP Weather: यूपी कल का मौसम 22 मई; धूप और गर्म हवा का कहर, 43 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट

UP Kal ka Mausam: यूपी में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है। सुबह 10 बजे से ही गर्मी अपना कहर बरपाना शुरू कर दे रही है। दोपहर होते-होते धूप और गर्म हवा भी बेचैनी बढ़ा रही है। गर्मी का आलम ये है कि 11 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। केवल जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी राहत नहीं मिलने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से अगले तीन दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। धूप और गर्म हवाएं भी पीछा नहीं छोड़ेने वाली हैं। अगले तीन दिन के लिए यूपी के 43 जिलों में भीषण गर्मी, हीट वेव की स्थिति का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 10 जिलों के लिए रेड और 33 के लिए ऑरेन्ज अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सूबे के 26 शहरों में तपिश ने कहर बरपाया। बांदा का तापमान पांचवें दिन भी सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया। मध्य भारत के ऊपर बने एंटी-साइक्लोन और शुष्क पछुआ हवाओं के चलते समूचा प्रदेश तप रहा है। इसके कारण राज्य के 26 प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। बांदा के बाद प्रयागराज में पारा 46.6 डिग्री तापमान रहा। प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री या इससे अधिक रहा। वाराणसी बीएचयू में 45.6° डिग्री, सुलतानपुर में 45.2, हमीरपुर में 45.2, रायबरेली के फुरसतगंज में 45.1°, उरई में 45.0, झांसी में 44.8, आगरा में 44.8, वाराणसी (एयरपोर्ट) में 44.6°, कानपुर आईएएफ में 44.2°, चुर्क में 44.2, मेरठ में 44.0, गाजीपुर में 44.0, कानपुर सिटी में 43.5, अलीगढ़ में 43.4, आजमगढ़ में 43.4, लखनऊ में 43.6 और बाराबंकी में 43.2 °डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

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42 डिग्री के ऊपर पहुंचे ये 6 शहर

कई और शहरों में भी भयंकर गर्मी के कारण दोपहर में बाहर निकलना दूभर रहा। यहां पारा 42 से 42.9 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इनमें मुजफ्फरनगर (42.6 °डिग्री), बहराइच (42.2 °डिग्री), फतेहगढ़ (42.2° डिग्री), इटावा (42.0 °डिग्री) और अयोध्या (42.0 °डिग्री) शामिल हैं।

50 जिलों में ‘वॉर्म नाइट’ का अलर्ट

दिन की तपिश के साथ अब रातें भी राहत नहीं दे रही हैं। झांसी में न्यूनतम तापमान 31.5 °डिग्री, आगरा में 30.0 °डिग्री और प्रयागराज-वाराणसी में पारा 29 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और बरेली समेत करीब 50 जिलों में वार्म नाइट यानी उष्ण रात्रि का अलर्ट जारी किया है।

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25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं धूल भरी हवाएं

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कई स्थानों पर हीटवेव से लेकर सीवियर हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज धूलभरी हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्म रात की स्थिति भी बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा तथा अगले 24 घंटे तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

भीषण गर्मी के बीच सीएम योगी ने सभी विभागों को किया अलर्ट

यूपी में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदत्यनाथ ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत-बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अस्पताल, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसामान्य को हीट स्ट्रोक, निर्जीलीकरण और गर्मी से होने वाली अन्य समस्याओं से बचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी करने को कहा। योगी ने कहा कि गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी बिजली कटौती और पानी की कमी से होती है, इसलिए दोनों व्यवस्थाएं सुचारु रखना प्राथमिकता है। सभी जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें और समस्या का तत्काल समाधान कराएं। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के इलाज के पुख्ता इंतजाम करने को कहा। अस्पतालों में आवश्यक दवाएं, बेड, आईवी फ्लूइड और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एंबुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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गर्मी के कारण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की आठ छात्राएं बीमार

बलरामपुर जिले में जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के परिसर में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली आठ छात्रायें बृहस्पतिवार को अचानक बीमार पड़ गईं। उन्होंने बताया कि आठ छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए सभी कस्तूरबा स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया। जिला मेमोरियल अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सक डॉ. ऋषि श्रीवास्तव ने कहा कि आठ लड़कियों को एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया था। इनमें से तीन बेहोश थीं, जबकि बाकी पांच भी अस्वस्थ थीं और उनका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को बेहोशी, उल्टी और सिरदर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि सभी की हालत स्थिर है। जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद बाकी छात्राओं की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम कस्तूरबा स्कूल भेजी गई। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया गया है।

पक्षियों के लिये पानी भरे सकोरे और पुलिसकर्मियों के लिये ठंडे पानी का इंतजाम

भीषण गर्मी और ताप लहरी के बीच गुरुवार को कानपुर में प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा देखने को मिला। एक ओर कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए पानी से भरे सकोरे रखवाए गए, वहीं दूसरी ओर तेज धूप में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों, होमगार्ड एवं पीआरडी जवानों के लिए ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन पर रेड क्रॉस वालिंटियर्स ने लोगों को हीटवेव से बचाव के उपाय भी बताए। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मई माह के अंतिम सप्ताह में अत्यधिक तापमान और मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव अलर्ट को देखते हुए सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस समय केवल इंसान ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। इसी संवेदनशीलता के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में पक्षियों के लिए प्रतीकात्मक रूप से पानी के सकोरे रखवाए गए।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

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दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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