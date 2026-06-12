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UP Weather: यूपी में 80 की रफ्तार से चली हवाएं, दो दिन बारिश और आंधी का अलर्ट

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। दिन में खिलने वाली धूप और उमस से हालत खराब थी। गुरुवार रात से आए तूफान और बारिश ने राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को ओलावृष्टि संग तेज हवाएं चलेंगी। 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफानी झोंके रहेंगे।

UP Weather: यूपी में 80 की रफ्तार से चली हवाएं, दो दिन बारिश और आंधी का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के साथ आई भीषण आंधी ने भारी तबाही मचाई है। सबसे तेज हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रतिघंटा जालौन में दर्ज की गई। बुधवार आधी रात से लेकर गुरुवार सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में चली चक्रवातीय हवाओं, वज्रपात और पेड़ों के गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, गुरुवार की रात आए तूफान का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर-बस्ती मंडल, बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिला, जहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया।

तूफान और आकाशीय बिजली ने अलग-अलग जिलों में कहर ढहाया। गोरखपुर-बस्ती मंडल में आधी रात के बाद आए तूफान के दौरान देवरिया में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि बिजली की गड़गड़ाहट के सदमे से एक अधेड़ को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी जान चली गई। वहीं बस्ती में आंधी के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर एक बाइक सवार युवक ने दम तोड़ दिया।

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बरेली में कैंट की नकटिया कॉलोनी में पड़ोसी की छत से उड़कर आया भारी-भरकम सोलर पैनल एक 25 वर्षीय युवक पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुशीनगर में तेज हवा के कारण एक छप्पर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर पांच लोग चोटिल हो गए। बस्ती के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक रिहाइशी मकान में आग लग गई।

गोरखपुर और बलिया में भारी बारिश

गोरखपुर के बांसगांव में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। बलिया के तुर्तीपार में 64 मिमी, बाराबंकी के फतेहपुर तहसील में 48 और संत कबीर नगर के धनघटा में 48 मिमी पानी बरसा। वहीं आजमगढ़ शहर में 43.6 मीमी, गाजीपुर के मोहम्दाबाद में 30, अंबेडकरनगर के अकबरपुर में 25 और बहराइच के कतर्नियाघाट में 25 मिमी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में भी कई जगह बारिश हुई। बरेली शहर में 40 और मुजफ्फरनगर में 26.7 मिमी की जोरदार बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया।

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सावधान: दो दिन बारिश और आंधी के आसार

दो दिन मौसम बदला-बदला रहेगा। तूफानी झोंके झेलने पड़ सकते हैं। ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में तापमान में भी उतार-चढ़ाव होगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार का अलर्ट जारी किया है। साथ ही सात दिन तक बदले मौसम की आशंका जताई है।

शनिवार को बिजली और तेज हवाओं संगथ आंधी-बारिश की संभावना है। 40 से 50 किमी की गति से तेज हवा रहेगी। रविवार से बुधवार तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस बीच दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

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वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम यूपी के कई इलाकों में तेज़ आंधी-तूफ़ान (हवा की रफ़्तार 70-90 किमी/घंटा से 100 किमी/घंटा तक) के साथ बिजली कड़कने, मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है।

38.9 डिग्री सेल्सियस रहा दिन का पारा

मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को दिन का पारा 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में अधिकतम आर्द्रता का स्तर भी 64 फीसदी दर्ज किया गया है। इससे शहरवासियों को दोपहर में उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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