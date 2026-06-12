UP Weather: यूपी में 80 की रफ्तार से चली हवाएं, दो दिन बारिश और आंधी का अलर्ट

यूपी में उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। दिन में खिलने वाली धूप और उमस से हालत खराब थी। गुरुवार रात से आए तूफान और बारिश ने राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को ओलावृष्टि संग तेज हवाएं चलेंगी। 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफानी झोंके रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के साथ आई भीषण आंधी ने भारी तबाही मचाई है। सबसे तेज हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रतिघंटा जालौन में दर्ज की गई। बुधवार आधी रात से लेकर गुरुवार सुबह तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में चली चक्रवातीय हवाओं, वज्रपात और पेड़ों के गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, गुरुवार की रात आए तूफान का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर-बस्ती मंडल, बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिला, जहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया।

तूफान और आकाशीय बिजली ने अलग-अलग जिलों में कहर ढहाया। गोरखपुर-बस्ती मंडल में आधी रात के बाद आए तूफान के दौरान देवरिया में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि बिजली की गड़गड़ाहट के सदमे से एक अधेड़ को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी जान चली गई। वहीं बस्ती में आंधी के दौरान सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर एक बाइक सवार युवक ने दम तोड़ दिया।

बरेली में कैंट की नकटिया कॉलोनी में पड़ोसी की छत से उड़कर आया भारी-भरकम सोलर पैनल एक 25 वर्षीय युवक पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुशीनगर में तेज हवा के कारण एक छप्पर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर पांच लोग चोटिल हो गए। बस्ती के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक रिहाइशी मकान में आग लग गई।

गोरखपुर और बलिया में भारी बारिश गोरखपुर के बांसगांव में सबसे अधिक 75 मिलीमीटर वर्षा हुई। बलिया के तुर्तीपार में 64 मिमी, बाराबंकी के फतेहपुर तहसील में 48 और संत कबीर नगर के धनघटा में 48 मिमी पानी बरसा। वहीं आजमगढ़ शहर में 43.6 मीमी, गाजीपुर के मोहम्दाबाद में 30, अंबेडकरनगर के अकबरपुर में 25 और बहराइच के कतर्नियाघाट में 25 मिमी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में भी कई जगह बारिश हुई। बरेली शहर में 40 और मुजफ्फरनगर में 26.7 मिमी की जोरदार बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया।

सावधान: दो दिन बारिश और आंधी के आसार दो दिन मौसम बदला-बदला रहेगा। तूफानी झोंके झेलने पड़ सकते हैं। ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में तापमान में भी उतार-चढ़ाव होगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार का अलर्ट जारी किया है। साथ ही सात दिन तक बदले मौसम की आशंका जताई है।

शनिवार को बिजली और तेज हवाओं संगथ आंधी-बारिश की संभावना है। 40 से 50 किमी की गति से तेज हवा रहेगी। रविवार से बुधवार तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस बीच दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार शुक्रवार को पश्चिम यूपी के कई इलाकों में तेज़ आंधी-तूफ़ान (हवा की रफ़्तार 70-90 किमी/घंटा से 100 किमी/घंटा तक) के साथ बिजली कड़कने, मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है।