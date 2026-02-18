UP Weather: फरवरी में 30 डिग्री से ऊपर तापमान, तेज धूप से मौसम गर्म, आज बारिश
यूपी में इसी माह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो गया है। हालांकि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि आज से मौसम बदल सकता है। सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। मध्यम रफ्तार हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद मौसम फिर खुलेगा, आसमान साफ होगा और दोपहर में तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। तापमान में बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी।
तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश के आसार हैं और इसके बाद यूपी में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80 प्रतिशत एवं दोपहर में 30-35 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान की अवधि में दो से चार किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर-पछिया हवा चल सकती है।
आज बारिश के आसार
यूपी में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मंगलवार को बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इससे तापमान की बढ़ोत्तरी थम गई है। बुधवार को हल्की बारिश के आसार हैं। बीते कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही थी। दिन का तामपान 32 डिग्री को पार गया गया। सोमवार को आगरा प्रदेश भर में सबसे गर्म रहा। मंगलवार दोपहर से बादलों की आवाजाही शुरू होने के बाद तापमान ठिठक गया। अधिकतम तापमान में सोमवार की अपेक्षा दो डिग्री की गिरावट देखी गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा होकर 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 85 रहा है। इसीलिए दिन और रात की नमी में कमी आई है।
बिजली भी गिर सकती है
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मध्यम स्तर की हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार भी जताए गए हैं। बारिश के बीच खुले में जाना खतरनाक हो सकता है। पुराने भवन, पेड़ों, खंबों, टिनशेड, दीवारों के आसपास शरण लेने से खतरा हो सकता है।
10 साल में सबसे गर्म था 2021
फरवरी में गर्मी ने पहले भी तेवर दिखाए हैं। 10 सालों में इस माह सबसे गर्म दो दिन रहे हैं। इनमें 26 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2023 शामिल हैं। दोनों दिन अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी फरवरी में अत्यधिक गर्मी का रिकार्ड टूटा नहीं है। हालांकि माह के आखिर में पारा तेजी से बढ़ सकता है।
