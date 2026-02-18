Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

UP Weather: फरवरी में 30 डिग्री से ऊपर तापमान, तेज धूप से मौसम गर्म, आज बारिश

Feb 18, 2026 06:45 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में इसी माह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो गया है। हालांकि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि आज से मौसम बदल सकता है।

UP Weather: फरवरी में 30 डिग्री से ऊपर तापमान, तेज धूप से मौसम गर्म, आज बारिश

यूपी में इसी माह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो गया है। हालांकि इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि आज से मौसम बदल सकता है। सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। मध्यम रफ्तार हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद मौसम फिर खुलेगा, आसमान साफ होगा और दोपहर में तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। तापमान में बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी।

तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज बारिश के आसार हैं और इसके बाद यूपी में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-80 प्रतिशत एवं दोपहर में 30-35 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान की अवधि में दो से चार किमी/घंटा की रफ्तार से उत्तर-पछिया हवा चल सकती है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में नई गति, जबरदस्त उछाल, IIM की स्टडी

आज बारिश के आसार

यूपी में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मंगलवार को बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। इससे तापमान की बढ़ोत्तरी थम गई है। बुधवार को हल्की बारिश के आसार हैं। बीते कई दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही थी। दिन का तामपान 32 डिग्री को पार गया गया। सोमवार को आगरा प्रदेश भर में सबसे गर्म रहा। मंगलवार दोपहर से बादलों की आवाजाही शुरू होने के बाद तापमान ठिठक गया। अधिकतम तापमान में सोमवार की अपेक्षा दो डिग्री की गिरावट देखी गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा होकर 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 85 रहा है। इसीलिए दिन और रात की नमी में कमी आई है।

ये भी पढ़ें:आनंद के ससुर आशोक सिद्धार्थ का कद बढ़ा, मायावती ने बनाया 4 राज्यों का प्रभारी

बिजली भी गिर सकती है

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मध्यम स्तर की हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार भी जताए गए हैं। बारिश के बीच खुले में जाना खतरनाक हो सकता है। पुराने भवन, पेड़ों, खंबों, टिनशेड, दीवारों के आसपास शरण लेने से खतरा हो सकता है।

10 साल में सबसे गर्म था 2021

फरवरी में गर्मी ने पहले भी तेवर दिखाए हैं। 10 सालों में इस माह सबसे गर्म दो दिन रहे हैं। इनमें 26 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2023 शामिल हैं। दोनों दिन अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो अभी फरवरी में अत्यधिक गर्मी का रिकार्ड टूटा नहीं है। हालांकि माह के आखिर में पारा तेजी से बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें:पति को प्रेमिका संग पकड़ने के लिए पत्नी बनी जासूस, बुर्का पहनकर पहुंची और…
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Rain अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;