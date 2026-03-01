UP Weather: सुबह छाए बादल फिर दोपहर में चढ़ा पारा, एक हफ्ते में तापमान होगा 40 डिग्री के पार

Hindustan Hindi News
Mar 01, 2026 06:40 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में एक बार फिर मौसम करवट लेते लेते रह गया। शनिवार को यूपी के कई इलाकों में बादलों के साथ सुबह की शुरुआत हुई। पर जैसे जैसे दिन चढ़ा पारा भी चढ़ता नजर आया। दिन का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 33 दर्ज किया गया।

यूपी में एक बार फिर मौसम करवट लेते लेते रह गया। शनिवार को यूपी के कई इलाकों में बादलों के साथ सुबह की शुरुआत हुई। पर जैसे जैसे दिन चढ़ा पारा भी चढ़ता नजर आया। दिन का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 33 दर्ज किया गया। होली के त्योहार के साथ साथ मौसम का पारा भी चढ़ने लगा है। शनिवार सुबह इंद्र देव बारिश के मूड में नजर आए। करीब चार घंटे बादल छाने के बाद मौसम साफ हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा मौसम का पारा भी चढ़ता नजर आया।

होली के बाद मौसम अलग ही मूड नजर आने वाला है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 14-16 और अधिकतम 32 से 40 डिग्री होने वाला है। शनिवार को दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार बेहद गर्म दिन रहा।

पतझड़ के साथ होली

फरवरी का महीना समाप्त होते ही यूपी में ऋतु परिवर्तन का असर साफ दिखने लगा है। पिछले एक सप्ताह से तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही जिले में पतझड़ के मौसम की विधिवत शुरुआत हो गई है। पेड़ों से गिरते सूखे पत्ते और दोपहर की बढ़ती तपिश इस बात का संकेत दे रही है कि जिले में अब कड़ाके की ठंड बीते दिनों की बात हो गई है। बता दें के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रकृति के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है। बढ़ती धूप के कारण वातावरण में आर्द्रता कम हुई है। इससे पेड़ों ने पुराने पत्तों को त्यागना शुरू कर दिया है।

अधिकतम तापमान अब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बता दें कि इस समय फागुनी बयार बहने लगी है। एक ओर जहां पतझड़ प्रकृति को नए श्रृंगार के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग होली के स्वागत के लिए पूरी तरह उत्साहित नजर आ रहे हैं।

शनिवार को मौसम शुष्क बना रहा। एक सप्ताह में अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मार्च के शुरुआत में तापमान में दिनों-दिन बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। शनिवार को पछुआ हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बही। पछुआ हवा बहने से खेतों में नमी की कमी देखी गई। नमी बरकरार रखने के लिए किसान लगातार सिंचाई करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में बरसात की संभावना नहीं है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

