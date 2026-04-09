UP Weather: 10 डिग्री पारा गिरा, आज फिर आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में लगातार दूसरे दिन तेज हवा के साथ बारिश हुई। देर शाम कई जगह ओले भी गिरे। नम और हल्की ठंडी हवा से दिन का तापमान बुधवार को धड़ाम हो गया। यह सामान्य से 10.2 डिग्री कम 27.0 दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में लगातार दूसरे दिन तेज हवा के साथ बारिश हुई। देर शाम कई जगह ओले भी गिरे। नम और हल्की ठंडी हवा से दिन का तापमान बुधवार को धड़ाम हो गया। यह सामान्य से 10.2 डिग्री कम 27.0 दर्ज किया गया। इसके पूर्व पिछले वर्ष 10 अप्रैल को अधिकत तापमान 25.9 दर्ज किया गया था जो 42 साल में सबसे कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से मामूली रूप से कम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजधानी में सुबह से लेकर दोपहर बाद तक बादल छाए रहे और हवा की रफ्तार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। शाम साढ़े छह बजे तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हुई। कुछ देर बाद देर शाम फिर जोरदार वर्षा कई इलाकों में हुई। इस दौरान निगोहां समेत रायबरेली रोड के आसपास ओले भी गिरे। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मध्य क्षोभमंडल में उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान-अफगानिस्तान के आस-पास हवा की चक्रवाती स्थिति है।

इस सिस्टम से एक ट्रफलाइन निचले क्षोभमंडल में उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने अलग-अलग चक्रवाती परिसंचरणों को जोड़ रही है। इस वजह से मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ काफी तकतवर है। आंधी बारिश का सिलसिला लखनऊ में गुरुवार को भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मौसम विभाग ने 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने और गरज चमक के साथ बारिश के बीच बिजली गिरने का यलो अलर्ट भी जारी किया है।

प्रदेश के जिलों में लुढ़का तापमान प्रदेश के कई हिस्से में बारिश से पारा लुढ़क गया। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार बिजनौर के नजीबाबाद में दिन का तापमान सामान्य से 11.6 डिग्री कम 22.2 दर्ज किया गया। गोरखपुर में तापमान 11.2 डिग्री नीचे 25.5, इटावा में सामान्य से 10.7 कम 27.0, कानपुर में पारा छह डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।

विकास खंड कार्यालय में तीन दिनों से काम ठप माल विकास खंड कार्यालय में पिछले तीन दिनों से मुख्य बिजली केबल जली हुई है। इससे कार्यालय के कंप्यूटर और अन्य उपकरण शोपीस बने हुए हैं। ग्राम प्रधानों को बिल फीडिंग और अन्य डिजिटल कार्यों में भारी समस्या हो रही है।