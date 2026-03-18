UP Weather: मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कल आंधी-तूफान संग बिजली गिरने की आशंका

यूपी के कई शहरों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज रफ्तार अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बारिश और बिजली गरजने व गिरने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में आंधी-बारिश के दौरान बाहर निकलना खतरे भरा हो सकता है।

यूपी के कई शहरों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज रफ्तार अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बारिश और बिजली गरजने व गिरने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में आंधी-बारिश के दौरान बाहर निकलना खतरे भरा हो सकता है। मौसम विभाग कई दिनों से अलर्ट दे रहा है। पहले हवाओं की रफ्तार कम रहने का अनुमान था, लेकिन अब इनके 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा या इससे अधिक रहने की संभावना है।

ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से खड़े व्यक्ति और दोपहिया चालक प्रभावित हो सकते हैं। होर्डिंग, बोर्ड, टिनशेड और छप्पर गिरने का खतरा भी रहेगा। पुराने पेड़, जर्जर भवन, बिजली के खंभों और कमजोर दीवारों के पास खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। लोगों को बंद और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी गई है। खुले में होने वाले आयोजनों को स्थगित करने या सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है।

35 डिग्री पहुंचा दिन का पारा आसमान साफ रहने से मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक होकर 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। निचले तापमान में कमी से शाम के समय नमी बढ़ गई है और अधिकतम आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज की गई।

फिर बदलने जा रहा है मौसम, तेज बारिश के आसार पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ और मैदानों में बने विभिन्न मौसमी तंत्र के चलते यूपी के मौसम में फिर से बदलाव होने जा रहा है। आज से यूपी में बादलों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। कल यूपी में हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। 20 मार्च को पूरे यूपी में आंधी के साथ तेज बारिश एवं ओलावृष्टि की आशंका है। बादल, बारिश और आंधी का यह दौर 21 मार्च तक रुक-रुककर जारी रहने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन-रात का तापमान 34.9 एवं 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार के सापेक्ष दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसे दिन का तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ जबकि रात का सामान्य रहा। अगले तीन-चार दिनों में दिन-रात के तापमान में व्यापक गिरावट होने की उम्मीद है।