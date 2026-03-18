Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कल आंधी-तूफान संग बिजली गिरने की आशंका

Mar 18, 2026 07:02 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

यूपी के कई शहरों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज रफ्तार अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बारिश और बिजली गरजने व गिरने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में आंधी-बारिश के दौरान बाहर निकलना खतरे भरा हो सकता है।

UP Weather: मौसम विभाग का अलर्ट जारी, कल आंधी-तूफान संग बिजली गिरने की आशंका

यूपी के कई शहरों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज रफ्तार अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ बारिश और बिजली गरजने व गिरने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में आंधी-बारिश के दौरान बाहर निकलना खतरे भरा हो सकता है। मौसम विभाग कई दिनों से अलर्ट दे रहा है। पहले हवाओं की रफ्तार कम रहने का अनुमान था, लेकिन अब इनके 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा या इससे अधिक रहने की संभावना है।

ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से खड़े व्यक्ति और दोपहिया चालक प्रभावित हो सकते हैं। होर्डिंग, बोर्ड, टिनशेड और छप्पर गिरने का खतरा भी रहेगा। पुराने पेड़, जर्जर भवन, बिजली के खंभों और कमजोर दीवारों के पास खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। लोगों को बंद और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी गई है। खुले में होने वाले आयोजनों को स्थगित करने या सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है।

ये भी पढ़ें:शिक्षकों को प्रताड़ित करने के आरोप में BEO सस्पेंड, शिक्षा विभाग सतर्क

35 डिग्री पहुंचा दिन का पारा

आसमान साफ रहने से मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक होकर 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। निचले तापमान में कमी से शाम के समय नमी बढ़ गई है और अधिकतम आर्द्रता 86 प्रतिशत दर्ज की गई।

फिर बदलने जा रहा है मौसम, तेज बारिश के आसार

पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ और मैदानों में बने विभिन्न मौसमी तंत्र के चलते यूपी के मौसम में फिर से बदलाव होने जा रहा है। आज से यूपी में बादलों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। कल यूपी में हल्की बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। 20 मार्च को पूरे यूपी में आंधी के साथ तेज बारिश एवं ओलावृष्टि की आशंका है। बादल, बारिश और आंधी का यह दौर 21 मार्च तक रुक-रुककर जारी रहने के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:पुलिस भर्ती के बाद परिषदीय परीक्षा में ‘पंडित’ पर सवाल से बवाल, शिक्षक संघ नाराज

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिन-रात का तापमान 34.9 एवं 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सोमवार के सापेक्ष दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसे दिन का तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ जबकि रात का सामान्य रहा। अगले तीन-चार दिनों में दिन-रात के तापमान में व्यापक गिरावट होने की उम्मीद है।

बीमार लोग सावधानी बरतें

अंधड़ के दौरान उड़ती धूल और नमी से सांस संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। अस्थमा व एलर्जी के मरीज दवाएं साथ रखें। तेज हवा में बाइक चलाते समय सावधानी बरतें। गिरे हुए बिजली तारों से दूर रहें। घर लौटकर हाथ-मुंह धोएं और गर्म पेय पदार्थ लेकर शरीर को सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें:बदायूं डबल मर्डर: गमगीन परिवार पर दोहरी मार, DGM सुधीर गुप्ता की ससुराल में चोरी
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |