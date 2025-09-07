UP Weather: पूरब से लेकर पश्चिम तक आज फिर भीगा यूपी, झमाझम बारिश के बीच बाढ़ के हालात

यूपी में एक बार फिर बारिश ने रुला दिया है। रविवार को एक बार फिर पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक लगभग सभी शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार को सुबह की शुरुआत साफ आसमान से हुई थी। जहां दोपहर तक तेज धूप रही। वहीं, 2 बजे से लगभग सभी शहरों में भीषण तेज बारिश हुई।

यूपी में एक बार फिर बारिश ने रुला दिया है। रविवार को एक बार फिर पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक लगभग सभी शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार को सुबह की शुरुआत साफ आसमान से हुई थी। जहां दोपहर तक तेज धूप रही। वहीं, 2 बजे से लगभग सभी शहरों में भीषण तेज बारिश हुई। पूर्वी यूपी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चक्रवाती हवाएं पूर्वी यूपी की तरफ आ रही है। इसके कारण शनिवार की शाम को मौसम का मिजाज बदल गया।

रविवार दोपहर को गहरे काले बादल आसमान में छा गए। इससे पहले रविवार की सुबह आसमान अपेक्षाकृत साफ रहा। बादल के चंद टुकड़े ही आसमान में मौजूद रहे। दिन में चटख धूप हुई। फिर दोपहर में यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 33.3 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक, महानगर में अगले चार दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। बुधवार को बादलों की रंगत बदलेगी। गहरे काले बादल छाएंगे। बुधवार को मध्यम बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में गिरावट होगी।