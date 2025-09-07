UP Weather Today Heavy Rains in east west Flood Yamuna Water Level Increase UP Weather: पूरब से लेकर पश्चिम तक आज फिर भीगा यूपी, झमाझम बारिश के बीच बाढ़ के हालात, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Weather Today Heavy Rains in east west Flood Yamuna Water Level Increase

UP Weather: पूरब से लेकर पश्चिम तक आज फिर भीगा यूपी, झमाझम बारिश के बीच बाढ़ के हालात

यूपी में एक बार फिर बारिश ने रुला दिया है। रविवार को एक बार फिर पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक लगभग सभी शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार को सुबह की शुरुआत साफ आसमान से हुई थी। जहां दोपहर तक तेज धूप रही। वहीं, 2 बजे से लगभग सभी शहरों में भीषण तेज बारिश हुई।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 7 Sep 2025 02:14 PM
यूपी में एक बार फिर बारिश ने रुला दिया है। रविवार को एक बार फिर पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक लगभग सभी शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार को सुबह की शुरुआत साफ आसमान से हुई थी। जहां दोपहर तक तेज धूप रही। वहीं, 2 बजे से लगभग सभी शहरों में भीषण तेज बारिश हुई। पूर्वी यूपी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चक्रवाती हवाएं पूर्वी यूपी की तरफ आ रही है। इसके कारण शनिवार की शाम को मौसम का मिजाज बदल गया।

रविवार दोपहर को गहरे काले बादल आसमान में छा गए। इससे पहले रविवार की सुबह आसमान अपेक्षाकृत साफ रहा। बादल के चंद टुकड़े ही आसमान में मौजूद रहे। दिन में चटख धूप हुई। फिर दोपहर में यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को 33.3 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक, महानगर में अगले चार दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। बुधवार को बादलों की रंगत बदलेगी। गहरे काले बादल छाएंगे। बुधवार को मध्यम बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में गिरावट होगी।

गंगा-यमुना फिर पार कर सकती हैं लाल निशान

पूर्वी यूपी में गंगा-यमुना का जलस्तर एकबार फिर लाल निशान पार कर सकता है। दोनों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में गंगा-यमुना में वृद्धि जारी है। वहीं, आगरा, बरेली और मुरादाबाद में भी नदियों का पानी तेजी से बढ़ रहा है। कई शहरों में बाढ़ के बीच लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। जलस्तर और बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा शाहजहांपुर में खतरे के निशान के ऊपर हैं। अगले दो दिन गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ना तय है। गंगा-यमुना और इनकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जबर्दस्त बारिश हो रही है। इससे जलस्तर वृद्धि की रफ्तार बढ़ सकती है।

UP Rain UP Floods UP Weather अन्य..
