UP Weather: कोहरे और शीतलहर ने तापमान गिराकर बदला मौसम, गलन भरी ठंड से कांपा यूपी

यूपी के कई इलाकों में में गुरुवार को गलन बढ़ गई। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई। दिन भर बादलों के बाद 3 बजे के बाद धूप निकली। मौसम विभाग ने दो दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

Jan 30, 2026 06:46 am IST
यूपी के कई इलाकों में में गुरुवार को गलन बढ़ गई। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई। दिन भर बादलों के बाद 3 बजे के बाद धूप निकली। मौसम विभाग ने दो दिन कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद एक फरवरी से दो दिन फिर बारिश के आसार जताए हैं। अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

कोहरे और ठंड से बदला मौसम दृश्यता शून्य रहने की चेतावनी

सर्दी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार को दिन का तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो दो दिन अब घना कोहरा छाएगा। जनवरी के महीने में शहर का मौसम भी बदला-बदला रहा है। नये साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी से हुई। 11 जनवरी के बाद मौसम बदला और तापमान ऊपर चढ़ता चला गया। 22 जनवरी ने मार्च के महीने का एहसास करा दिया। दिन का पारा 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकार्ड किया गया।

बीते मंगलवार से मौसम ने करबट बदली। बुधवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट हुई है। हवा में आर्द्रता का अधिकतम स्तर भी 90 फीसदी रहा है। गुरुवार को शाहजहांपुर यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां दिन का पारा 15 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो दो दिन अब घना कोहरा छाएगा। खुले और मैदानी इलाकों में दृश्यता शून्य भी रह सकती है। ऐसे में सावधानी बरने की आवश्यकता है।

शीतलहर से कांपे हाड़

यूपी के कई इलाकों में गुरुवार को चली शीतलहर से एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। सुबह से ही छोटे बच्चे और महिलाएं घरों में कैद रहीं।

ओलावृष्टि से सरसों की फसल को नुकसान

ओलावृष्टि से सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा और ओलावृष्टि से फसल खेतों में बिछ गई है। फलियों से दाने तक झड़ गए हैं। कई खेतों में फलियां टूट गई हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना था कि अगेती बोई गई सरसों की फसल इस बारिश-ओलावृष्टि से तबाह हो गई है। आलू के जौहरा में पानी भरा हुआ है, जिससे पौधे में गलन की आशंका बनी हुई है।

