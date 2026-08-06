UP Weather Today 6 August: यूपी में मॉनसून एक्टिव, आज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather Today 6 August: यूपी में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं।

UP Weather Today 6 August: आईएमडी के मुताबिक, यूपी के कई इलाकों में अगले पांच से छह दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। आईएमडी ने अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 45 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी का पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है।

आज बरसेंगे बादल कल से मिलेगी राहत वेस्ट यूपी में बुधवार को मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दिए। कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जबकि अधिकांश हिस्सों में केवल बादल छाए रहे। देर रात तक मेरठ में हल्की बारिश का दौर चलता रहा। आज भी वेस्ट यूपी में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि कल से पूरे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम तक मेरठ में 19.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यह बारिश शहर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही। देर शाम मेरठ में फिर से बारिश ने दस्तक दी। इस दौरान भी बारिश सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी रही।

रात तक बारिश का यही दौर चलता रहा। बुधवार को दिन-रात के तापमान क्रमश: 33 एवं 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए। मंगलवार के सापेक्ष दिन में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इससे दिन में तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम एवं रात का 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुआ।

झूमकर बरसे मेघ, 64.7 मिमी हुई वर्षा प्रयागराज में सावन में लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश हुई। सोमवार की तरह मंगलवार को भी सुबह से बारिश शुरू हो गई। आसमान में भोर से ही बादल छाए हुए थे। सुबह सात बजे के लगभग शुरू हुई जोरदार बारिश दोपहर तक जारी रही। दोपहर दो बजे के बाद मौसम साफ हुआ लेकिन शाम को काले बादल फिर घिर आए और बारिश शुरू हो गयी जो देर रात तक रुक-रुक कर जारी रही। पिछले 24 घंटे में 64.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हुई बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज गयी।