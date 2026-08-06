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UP Weather Today 6 August: यूपी में मॉनसून एक्टिव, आज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather Today 6 August: यूपी में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, बाढ़ के हालात भी हो सकते हैं।

Heavy Rain
यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

UP Weather Today 6 August: आईएमडी के मुताबिक, यूपी के कई इलाकों में अगले पांच से छह दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। आईएमडी ने अगले चार से पांच दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 45 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी का पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है।

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आज बरसेंगे बादल कल से मिलेगी राहत

वेस्ट यूपी में बुधवार को मौसम के अलग-अलग रंग दिखाई दिए। कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जबकि अधिकांश हिस्सों में केवल बादल छाए रहे। देर रात तक मेरठ में हल्की बारिश का दौर चलता रहा। आज भी वेस्ट यूपी में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि कल से पूरे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम तक मेरठ में 19.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यह बारिश शहर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रही। देर शाम मेरठ में फिर से बारिश ने दस्तक दी। इस दौरान भी बारिश सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी रही।

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रात तक बारिश का यही दौर चलता रहा। बुधवार को दिन-रात के तापमान क्रमश: 33 एवं 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुए। मंगलवार के सापेक्ष दिन में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इससे दिन में तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम एवं रात का 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुआ।

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झूमकर बरसे मेघ, 64.7 मिमी हुई वर्षा

प्रयागराज में सावन में लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश हुई। सोमवार की तरह मंगलवार को भी सुबह से बारिश शुरू हो गई। आसमान में भोर से ही बादल छाए हुए थे। सुबह सात बजे के लगभग शुरू हुई जोरदार बारिश दोपहर तक जारी रही। दोपहर दो बजे के बाद मौसम साफ हुआ लेकिन शाम को काले बादल फिर घिर आए और बारिश शुरू हो गयी जो देर रात तक रुक-रुक कर जारी रही। पिछले 24 घंटे में 64.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हुई बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज गयी।

बुधवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गयी। वहीं, मंगलवार की रात का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम था। जबकि सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी। बारिश के कारण दिन और रात तापमान इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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