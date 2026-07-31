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UP Weather Today 31 July: यूपी में अगले 24 घंटों के बाद फिर बरसेंगे बादल, दो दिन बारिश का अलर्ट

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather Today 31 July: यूपी में अगले 24 घंटों के बाद फिर बादल बरसेंगे। इससे उमस भरी गर्मी से राहत के साथ ही तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 2 अगस्त से दो दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Heavy rain alert
यूपी में अगस्त की शुरुआत से भारी बारिश का अलर्ट जारी है।

यूपी में सावन की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई लेकिन ये कुछ ही इलाकों में सीमित रही। कहीं सिर्फ घने बादल छाए रहे तो कहीं हल्की बौछारें पड़ीं। पश्चिम यूपी में बारिश बिल्कुल गायब सी रही। ‘पॉकेट रेन’ से कई शहरों को गर्मी से राहत मिली। तापमान भी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में पहली अगस्त तक मानसून की सक्रियता नहीं है लेकिन छिटपुट बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश में पहली से दो अगस्त तक मानसून ब्रेक का पूर्वानुमान लगाया था। पूर्वानुमान तो अभी भी जारी है लेकिन पहले ही दिन गुरुवार को जब पूरे प्रदेश में ग्रीन सिग्नल था तो दिन में यह बदल कर अचानक यलो अलर्ट में बदल गया। कुछ ही समय के बाद यलो अलर्ट का असर भी दिखा। खासतौर से ललितपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और इसके ऊपरी उत्तरी बेल्ट में घने बादल छा गए। कुछ ही देर में शहर में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई।

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कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। दो घंटे के इस स्पेल के बाद धूप भी निकली पर इसमें तेजी नहीं दिखी। इसके विपरीत नगर के कई दक्षिणी जिलों में बादल छाए रहे। गरज चमक से लोग घरों में दुबक गए लेकिन बारिश नहीं हुई।

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तापमान लुढ़का गर्मी-उमस से राहत

मानसूनी बारिश व हवाएं चलने से दिन के तापमान में गिरावट जारी है। पिछले पांच दिनों में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक दिन का तापमान कम हो गया है। इससे गर्मी और उमस से राहत मिली है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में जिले में 10.2 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई।

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गुरुवार को बारिश व धूप के असर से तामपान में उतार व चढ़ाव रहा। सुबह में बारिश के बाद तेज धूप निकली रही। शाम में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम हल्का सुहाना जरूर रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। गत दिनों उमसभरी गर्मी रहा। आगामी 2 अगस्त तक हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगले सप्ताह तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इससे मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव कारण गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। 2 अगस्त से राहत के आसार हो सकते हैं

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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