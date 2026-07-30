UP Weather Today 30 July: यूपी में अगस्त की शुरुआत में अच्छी बारिश के आसार, 48 घंटे कम बरसेंगे बादल
UP Weather Today 30 July: यूपी में अगस्त की शुरुआत में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे बादल कम बरसेंगे। इसके बाद भारी बारिश उमसभरी गर्मी से राहत दिलाएगी।
UP Weather Today 30 July: यूपी में आज और कल बारिश केवल कुछ हिस्सों में ही सीमित रह सकती है, लेकिन अगस्त की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ होने की उम्मीद है। बुधवार को भी पश्चिम यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटे तक वेस्ट यूपी में व्यापक और अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं।
इस अवधि में बारिश केवल कुछ हिस्सों में ही सीमित रह सकती है, लेकिन एक से चार अगस्त तक वेस्ट यूपी में व्यापक और तेज बारिश हो सकती है। अगस्त का पहला हफ्ता पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश के साथ गुजरने की उम्मीद है। बुधवार को यूपी में दिन-रात का तापमान क्रमश: 32.6 एवं 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
जून-जुलाई सामान्य से दोगुनी बारिश
अलनीनो के साये में यूपी में मानसून सीजन के शुरुआती दो महीने अच्छे गुजरे हैं। जून-जुलाई में पश्चिम यूपी में 308.3 मिमी औसत सामान्य बारिश होनी चाहिए, जबकि इन दोनों महीनों में 664.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। ऐसे में जून-जुलाई में यूपी में सामान्य से 115 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है।
अगस्त के शुरुआती हफ्ते में भी अच्छी बारिश की उम्मीद से किसानों को राहत मिल सकती है। निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार अगस्त के बाकी दिनों में यदि बारिश सामान्य से कम भी हुई तो खेती ज्यादा प्रभावित नहीं होगी।
ठंडे पड़ गए बादल
यूपी के कई इलाकों में कम बरसने के बाद बुधवार को बादल फिर ठंडे पड़ गए। सुबह आसमान साफ रहा। दोपहर में बादलों की आवाजाही होती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस बार मानसून की मेहरबानी बहुत कम रही है। जहां पश्चिम यूपी में सामान्य से दोगुनी बारिश हुई वहीं, कई इलाकों में जून में बारिश अपने औसत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई थी।
यही हाल जुलाई का है। इस महीने में भी उम्मीद से बेहद कम बारिश हुई है। यही चलता रहा तो जिला इस सीजन औसत बारिश के आंकड़े तक तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में सूखा घोषित होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अब जुलाई से कोई विशेष उम्मीद नहीं रह गई है। दो अगस्त से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकते हैं।
अगस्त में बरसेंगे बादल
मौसम विभाग ने एक से तीन अगस्त के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें