UP Weather Today 2 August: यूपी में आज से फिर बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान संग बारिश के आसार
UP Weather Today 2 August: यूपी में आज से फिर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक बार फिर कई इलाकों में आंधी, तूफान और गरज-चमक संग बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
UP Weather Today 2 August: रविवार को मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई इलाकों में शनिवार रात से आसमान में बादल, ठंडी हवाओं और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि, रविवार की सुबह तक बारिश नहीं हुई। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इलाकों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, यूपी के कई इलाकों में दिन भर मध्यम से भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, और कुछ इलाकों में हवा के झोंके 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिमी भारत के कई हिस्सों, जिनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत आस-पास के इलाके शामिल हैं, में आंधी-तूफान की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यूपी में 60-70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है।
यूपी के कई इलाकों में लोगों को मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है; कभी धूप खिलेगी तो कभी बारिश की संभावना रहेगी, और तापमान में भी धीरे-धीरे कमी देखने को मिलेगी। अनुमान के मुताबिक, इस हफ्ते मौसम में थोड़ी ठंडक और बारिश की संभावना है। कई इलाकों में बीच-बीच में धूप खिली रहेगी। आज धूप और बादलों की मिली-जुली स्थिति रहेगी, जिससे मौसम सुहावना लेकिन बदलता हुआ रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेशभर में मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना दबाव क्षेत्र कमजोर होकर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के आसपास निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। इसके प्रभाव से मानसूनी ट्रफ धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसक रही है। इसी वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नमी बढ़ने और बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
यूपी में राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मेरठ, आगरा, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और बारिश का असर देखने को को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभावना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान पूरे प्रदेश में मौसम के बदलाव का संकेत देता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें