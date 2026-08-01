UP Weather Today 1 August: यूपी में ऐक्टिव हो रहा मॉनसून, कल से आंधी-तूफान और बारिश के आसार
UP Weather Today 1 August: यूपी में मॉनसून एक बार फिर से ऐक्टिव हो रहा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कई इलाकों में कल से आंधी-तूफान और बारिश के आसार हैं। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।
उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश का दौर अभी बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने पांच अगस्त तक उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में भारी से बहुत भारी तक बारिश होने के आसार जताए हैं। इनमें यूपी के कई इलाके शामिल हैं। यूपी में भी एक बार फिर मॉनसूनी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के शुक्रवार के बुलेटिन के अनुसार, पूर्वी विदर्भ और पश्चिम-मध्य छत्तीसगढ़ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इस प्रणाली के अगले 24 घंटों में विदर्भ और दक्षिण मध्य प्रदेश से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इससे यूपी समेत अन्य राज्यों में व्यापक बारिश के साथ आंधी-तूफान आ सकता है।
मौसम का मिजाज शुक्रवार को भी दिनभर बदलता है। कई इलाकों में सुबह से ही आसमान पर घने बादल छा गए, जिससे लोगों को बारिश होने की उम्मीद बनी रही। हालांकि कुछ समय बाद बादल छंटे और तेज धूप निकल आई। धूप के कारण उमस भी बढ़ी, लेकिन दोपहर होते-होते एक बार फिर बादलों ने आसमान को ढक लिया। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबादी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और मानसूनी तंत्र से मिल रही पर्याप्त नमी के साथ स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे बादलों के कारण बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। दिन में तेज धूप पड़ने से सतह गर्म होती है, जिसके बाद नमी के प्रभाव से दोपहर और शाम के समय बादलों का विकास तेजी से होता है। इसी कारण कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी आसमान में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ बारिश होगी और उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। इससे तापमान में भी कमी आ सकती है। 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। यूपी में सहारनपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है। यूपी में तापमान भी 33 से 35 डिग्री तक रह सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें