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यूपी का सबसे गर्म शहर बना बांदा, लू से निपटने के लिए उठाया है अनोखा कदम, ट्रैफिक सिग्नल बंद किए

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
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उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। लू के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। इसमें बांदा सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है।

यूपी का सबसे गर्म शहर बना बांदा, लू से निपटने के लिए उठाया है अनोखा कदम, ट्रैफिक सिग्नल बंद किए

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। लू के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। इसमें बांदा सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। चिलचिलाती गर्मी और लू से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। दोपहर के सबसे गर्म समय में ट्रैफिक सिग्नल को फ्री फ्लो मोड पर कर दिया है, ताकि यात्रियों को चिलचिलाती धूप में इंतज़ार न करना पड़े। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को छाते और स्कार्फ उपलब्ध कराए गए हैं।

वहीं राहगीरों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए प्रमुख चौराहों और तिराहों पर अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं, ताकि लोग तेज धूप से राहत पा सकें। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय लोगों को रेड लाइट पर अधिक देर तक खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक सिग्नलों को अस्थायी रूप से ‘फ्री फ्लो’ मोड पर कर दिया गया है। यानी इस दौरान रेड लाइट का चक्र बंद रहेगा और वाहन बिना रुके निकल सकेंगे। यह व्यवस्था केवल तेज धूप वाले पीक घंटों में लागू रहेगी, जबकि सुबह और शाम के समय ट्रैफिक सिग्नल सामान्य तरीके से संचालित होंगे।

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तेजी से सूख रहीं नदियां

मौसम विज्ञानी डॉ. दिनेश ने ANI को बताया, इसके मुख्य कारणों में कर्क रेखा के करीब होने के कारण सीधी धूप पड़ना, आसमान साफ ​​होना, पठारी इलाका होने के कारण मिट्टी में नमी की कमी, नदियों का सूखना, पेड़ों की कटाई और खनन शामिल हैं। एएसपी ने बताया कि हमने दोपहर के समय सिग्नल लाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ताकि यात्रियों को बेवजह लाल बत्ती पर रुकना न पड़े। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की परेशानी को कम करना है।

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पूरे उत्तर प्रदेश में लू का 'रेड अलर्ट' जारी

गुरुवार को पूरे उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों के लिए भीषण लू का 'रेड अलर्ट' जारी किया गया, जिसके बाद 'ऑरेंज अलर्ट' जारी रहेगा। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में रातें भी असामान्य रूप से गर्म रहने की चेतावनी दी है। बांदा के निवासियों को सड़कों के किनारे बने स्टॉलों पर पानी और शरबत पीकर भीषण गर्मी से राहत पाते देखा गया, जबकि कई लोगों ने ज़िले में बिगड़ते हालात के लिए पेड़ों की कटाई और अवैध खनन को ज़िम्मेदार ठहराया। स्थानीय निवासी पुनीत सक्सेना ने अभी बांदा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यह बांदा के निवासियों के लिए एक तरह की 'अग्नि परीक्षा' है।

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28 मई तक उत्तर प्रदेश के इलाकों में लू चलने की संभावना

मेरा मानना ​​है कि तापमान में इस बढ़ोतरी का कारण पेड़ों की कटाई और अवैध खनन है। यहाँ पत्थर और रेत का माफिया सक्रिय है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि अगले छह से सात दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के साथ-साथ प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार, 22 मई से 28 मई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है, जबकि इसी दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भीषण लू चलने की उम्मीद है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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