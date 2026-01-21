Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Weather: The weather pattern will change in Uttar Pradesh, rain expected from this date, fog and cold will increase
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, इस तारीख से बारिश, बढ़ेगा कोहरा और गलन

संक्षेप:

यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पश्चिम से पूरब तक बारिश के साथ ही गलन और ठंड भी दोबारा बढ़ेगी। यूपी में शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे व्यापक बारिश के आसार बन रहे हैं।

Jan 21, 2026 10:17 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं। एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ पूरे प्रदेश पर अपना प्रभाव दिखाने जा रहे हैं। आईएमडी के रडार और सैटेलाइट लगातार इन परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। आईएमडी दिल्ली ने जो लखनऊ को आंकड़े भेजे हैं, उनके अनुसार यहां 23 को व्यापक बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में विक्षोभ का असर पहले ही यानी 22 को ही शुरू हो जाएगा। मौसम केन्द्र के अनुसार इस माह तीन से चार पश्चिमी विक्षोभ गुजरे लेकिन वे कमजोर थे। अब जो विक्षोभ आ रहे हैं वे शक्तिशाली हैं जिनका असर पूरे यूपी में होगा। मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम पारा 25.4 डिग्री तो न्यूनतम 10.8 डिग्री दर्ज किया गया।

पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद वैसे तो तेज धूप निकलेगी लेकिन सतही पछुआ तेजी पकड़ेगी। आशंका है कि एक बार फिर कोहरे-गलन का सिलसिला हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट पूर्वानुमान जारी नहीं किया है।

वातावरण में नमी की कमी से न्यूनतम तापमान बढ़ा

वाराणसी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मंगलवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। नमी का स्तर कम होने से वातावरण शुष्क रहा है। अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीत 17 जनवरी को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों से गुजर गया। लेकिन एक नया विक्षोभ पश्चिमी पंजाब और यूपी में सक्रिय है।

इसके आगे बढ़ने पूर्वांचल में 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान गिरावट होगी। 26 जनवरी से अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुरू होने वाले वर्षा के नए दौर में फिर से बढ़ जाने की संभावना है। ला-नीना के प्रभाव से इस वर्ष ठंड के लंबी खींचने के आसार है। इससे पहले सुबह आसमान में हल्का कोहरा छाया था। दिन में तेज धूप निकली थी।

रेल, विमान यात्रियों को फिलहाल राहत

वाराणसी/बाबतपुर। मौसम साफ होते रेल, बस और विमान सेवाएं मंगलवार को लगभग सुचारु हो गईं। नई दिल्ली रूट की प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय या फिर आंशिक विलम्ब से आईं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर आने वाला इंडिगो हैदराबाद का विमान एक घंटे, इंडिगो दुर्गापुर का एक घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस मुम्बई का 1.10 घंटे और एयर इंडिया एक्सप्रेम शारजाह का विमान लगभग एक घंटे लेट पहुंचे।