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UP Weather: यूपी में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, 26 शहरों में दिन का पारा 40 पार

Apr 18, 2026 10:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UP Weather News: यूपी में अगले 2 दिन दिनों में और तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं लू की स्थिति हो सकती है। प्रदेश के 26 शहरों में पारा 40 के पार दर्ज किया गया है।

UP Weather: यूपी में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, 26 शहरों में दिन का पारा 40 पार

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2-3 दिनों में तापमान में वृद्धि के आसार हैं। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं लू की स्थिति हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान बांदा जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच गया। इसके अलावा, प्रयागराज में 43.2, झांसी में 43.1, वाराणसी (बीएचयू) में 43.0, आगरा में 42.9 और सुलतानपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के 26 शहरों में पारा 40 के पार दर्ज किया गया है।

आईएमडी के अनुसार देश के शीर्ष सबसे गर्म शहरों की सूची में प्रदेश के तीन शहर प्रयागराज, वाराणसी और झांसी शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शुष्क पछुआ हवाओं और आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से राजस्थानी इलाकों से गर्म दक्षिण-पश्चिमी हवा यूपी को तपाने लगी है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं लू की स्थिति हो सकती है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में भी पारा 41 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा कानपुर आईएएफ में तापमान 41.4 दर्ज किया गया। आगरा में 42.9, आजमगढ़ में 42.1 और रायबरेली के फुर्सतगंज में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुल 26 शहरों में शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा।

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वेस्ट से पूर्वी हिस्सों तक बेचैन करने वाली रात

पूरब से पश्चिम तक कई शहरों में रात का तापमान भी ज्यादा रहा। बलिया में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 26 दर्ज किया गया। मुरादाबाद में 26.2, गोरखपुर में 24.7, लखनऊ में 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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