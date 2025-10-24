Hindustan Hindi News
UP Weather: गिरेगा पारा, छाएगा कोहरा, ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

संक्षेप: UP Weather: यूपी में मौसम विज्ञान विभाग ने  भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश  में अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसमें सुबह हल्का कोहरा और हल्की ठंड रहेगी।

Fri, 24 Oct 2025 06:56 AM
यूपी से गुजरे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश की फुहार तो बरसाई नहीं। इसके असर से चार-पांच दिनों से पुरवा जरूर चलने लगी। नतीजतन दिन में हल्की उमस और गर्मी महसूस हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसमें सुबह हल्का कोहरा और हल्की ठंड रहेगी।

मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और राज्य के आसपास बने दो चक्रवाती परिसंचरणों के साथ-साथ सतह स्तर पर आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से ऊपर पहुंच गया था। गुरुवार को यह सामान्य से 1.7 अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा में नमी बढ़ी। साथ ही इससे पछुआ कमजोर पड़ गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। ऐसे में पहाड़ों से होकर आ रही पछुआ से रात के तापमान में गिरावट होगी। 48 घंटों में रात के तापमान में तीन तक गिरावट दिख सकती है, दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

अक्तूबर के अंत तक फिर बदलेगा मौसम

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं। मध्य क्षोभमण्डल तक विस्तृत चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से शुक्रवार तक बंगाल की खाड़ी पर निम्नदाब बनने की संभावना है। यह पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ताकतवर होता जाएगा। फिर 29 अक्तूबर को वाराणसी समेत प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बारिश करा सकता है। इसका प्रभाव पूर्वी यूपी के अन्य इलाकों में भी दिख सकता है।

