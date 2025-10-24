UP Weather: गिरेगा पारा, छाएगा कोहरा, ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

संक्षेप: UP Weather: यूपी में मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसमें सुबह हल्का कोहरा और हल्की ठंड रहेगी।

यूपी से गुजरे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश की फुहार तो बरसाई नहीं। इसके असर से चार-पांच दिनों से पुरवा जरूर चलने लगी। नतीजतन दिन में हल्की उमस और गर्मी महसूस हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को भविष्यवाणी की कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसमें सुबह हल्का कोहरा और हल्की ठंड रहेगी।

मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और राज्य के आसपास बने दो चक्रवाती परिसंचरणों के साथ-साथ सतह स्तर पर आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से ऊपर पहुंच गया था। गुरुवार को यह सामान्य से 1.7 अधिक 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा में नमी बढ़ी। साथ ही इससे पछुआ कमजोर पड़ गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। ऐसे में पहाड़ों से होकर आ रही पछुआ से रात के तापमान में गिरावट होगी। 48 घंटों में रात के तापमान में तीन तक गिरावट दिख सकती है, दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।