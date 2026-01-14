Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी के इस इलाके में कड़ाके की ठंड की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर भी ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पश्चिमी यूपी और तराई में कड़ाके की ठंड की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Jan 14, 2026 05:49 am ISTYogesh Yadav लखनऊ प्रमुख संवाददाता
उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर भी ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मैदानी इलाकों में 15 किलोमीटर प्रतिघंटे से चल रही पछुआ गलन बढ़ा रही है। पश्चिमी यूपी में सर्दी से लोग कांप उठे हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर में पारा दो डिग्री सेल्सियस के पास तक लुढ़क गया है। मुजफ्फरनगर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां रात का पारा 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तराई वाले इलाकों और पश्चिमी यूपी में कड़ाके की सर्दी की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने बुधवार को सूबे के 30 जिलों में घना या बेहद घना कोहरा होने की चेतावनी जारी की है। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ में भी न्यूनतम तापमान काफी कम 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बरेली में 3.0 और उत्तराखंड से सटे नजीबाबाद (बिजनौर) में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फुरसतगंज में 5.0, अयोध्या व हरदोई में 5.0, लखनऊ में 5.6, अलीगढ़ में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

वहीं, कई शहरों में कोहरे के कारण धूप बेअसर रही, जिससे दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई। नजीबाबाद में 16.5, मुरादाबाद में 16.8, मुजफ्फरनगर में 16.9, बरेली में 17.8, बुलंदशहर में 18.0 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कोहरे के कारण दृश्यता कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रह सकती है, जिससे दिन के तापमान में और भी कमी आने की संभावना है।