UP Weather: यूपी में मौसम का यू-टर्न, मार्च में अचानक लौटा घना कोहरा, चिलचिलाती धूप से राहत

UP Weather: यूपी के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। घने कोहरे के साथ दिन का आगाज हुआ। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, कौशांबी, कानपुर देहात, बांदा समेत कई जिले घने कोहरे के आगोश में सिमटा नजर आया। एक ओर जहां दिन में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, मंगलवार सुबह घना कोहरा छा गया। आसमान में कोहरे की धुंध छाने से हाई वे व प्रमुख सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं बदले मौसम में गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की।

यूपी में मौसम बार-बार करवट बदल रहा है। पिछले कई दिनों से तेज धूप के साथ तापमान में इजाफा हो रहा था। सोमवार को तेज धूप के साथ पारा सामान्य से करीब सात डिग्री ऊपर जाकर 35 डिग्री तक पहुंच गया था। मार्च में ही अप्रैल जैसा तल्ख़ मौसम होने से जान जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। लेकिन मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदली।

18-19 तक बारिश की संभावना घने कोहरे व ठंडी हवा के साथ दिन शुरू हुआ। कोहरे के आगोश में सिमटने से हाई वे व प्रमुख सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं ठंडी हवा चलने से लोगों को तल्ख़ मौसम से राहत मिली। सीएसए के मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी अजय मिश्र ने बताया कि 14 मार्च से आसमान में बदली छाने के साथ तेज हवा चलने के साथ ही 18 व 19 मार्च को बारिश होने कि भी संभावना है।

बुंदेलखंड में भी घना कोहरा बुंदेलखंड में भी मार्च के महीने में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। मंगलवार सुबह घना कोहरा छा गया। जिससे हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। जिससे वाहन रेंगते नजर आए। आमजन में यह चर्चा है खाड़ी देशों में युद्ध के कारण यहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। सोमवार करीब रात 12 बजे से वातावरण में धीरे धीरे धुएं की धुंध छाना शुरू हो गया, जो सुबह तक घने कोहरे के रूप में तब्दील हो गया। धुंध से सुबह सात बजे तक वाहन हेड लाइट जलाकर धीरे धीरे चलते नजर आए तो छात्र छात्राएं भी धुंध के बीच से होकर स्कूल जाते दिखे।

धुंध की चादर में लिपटा शामली शामली में भी धुंध की चादर छाई रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय दृश्यता में आई भारी कमी के कारण हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। धुंध के इस प्रकोप ने मौसम का मिजाज भी बदल दिया, जिससे हल्की ठंड का एहसास होता रहा। कांधला में दिल्ली बस स्टैंड दिल्ली नेशनल हाईवे के मुख्य मार्गों पर सुबह-सुबह धुंध का यह आलम यह था कि लोगों को सामने चल रहे वाहन भी धुंधले दिखाई दे रहे थे। सबसे अधिक असर हाईवे पर पर देखने को मिला। बढ़ते हादसों के खतरे को देखते हुए वाहन चालकों ने लाइटें जलाकर और सतर्कता बरती।

बे-मौसम कोहरे की चादर में लिपटा बुलंदशहर बुलंदशहर में सुबह बे-मौसम कोहरे की चादर छाई रही। मार्च माह में तीसरी बार कोहरा पड़ने से मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि राहगीरों की परेशानी भी बढ़ गई। मार्च के महीने में बार-बार कोहरा पड़ने से मौसम विज्ञानी भी हैरान हैं।