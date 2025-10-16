UP Weather: दोपहर में तेज धूप तो सुबह-शाम ठंडक का एहसास, धनतेरस पर कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: अक्तूबर के दूसरे पखवाड़े में उत्तर प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह-शाम ठंडक के साथ दिन में तेज धूप का असर लोगों को महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार धनतेरस पर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और दिन के समय धूप निकलने की संभावना है।

अक्तूबर का एक पखवाड़ा बीतने के साथ ही यूपी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सुबह-शाम जहां ठंड लगी रही है। वहीं दोपहर के वक्त अधिकांश जिलों में तेज धूप हो रही है। जिसकी वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो बुधवार को सबसे अधिक तापमान उरई जिले का रहा। जहां दिन में टेंपरेचर 35.6 डिग्री सेल्सियस चला गया। जबकि सबसे कम तापमान कानपुर का रहा। जहां 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। मौसम विभाग की मानें तो धनतेरस के समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अब सुबह-शाम मौसम का लगातार मिजाज बदल रहा है। लगातार मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है। तड़के लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। गुरुवार को सुबह से मौसम का यही मिजाज रहा। दिन बढ़ने के साथ तेज धूप से लोगों ने गर्मी महसूस की, लेकिन शाम ढलते ही मौसम सामान्य हो रहा है। न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस पर रिकार्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। धीरे-धीरे ठंड का असर बढ़ता जाएगा।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 19 अक्तूबर तक को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, दिन के समय धूप और आसमान साफ रहेगा। जबकी सुबह और शाम हल्की धुंध रहने के आसार हैं।