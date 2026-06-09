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UP Weather: और तीखे हुए सूरज के तेवर, आज और कल हीटवेव का अलर्ट; इस दिन से मिलेगी राहत

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग के अनुसाार 9 जून को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 10 और 11 जून को दोनों संभाग में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 12 जून को पश्चिमी संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

UP Weather: और तीखे हुए सूरज के तेवर, आज और कल हीटवेव का अलर्ट; इस दिन से मिलेगी राहत

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में सूरज के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिले आसमान से बरसती आग में झुलस रहे हैं। वाराणसी, बांदा, आगरा, प्रयागराज समेत कई जिलों में गर्मी से हाल बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 16 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मौसमी चक्रों में फिर बदलाव हुआ है। ऐसे में मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में हीट वेव के आसार हैं। वहीं, 11 जून से मौसम बदलने और लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जून को नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिससे पूरे प्रदेश में फिर आंधी-बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसाार नौ जून को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 10 और 11 जून को दोनों संभाग में कहीं-कहीं बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 12 जून को जहां पश्चिमी संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 10 और 11 जून को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं हीटवेव चलने की भी आशंका जताई गई है। 10 जून को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बादलों की गरज और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। 11 जून को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना है।

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वहीं 11 और 12 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। 11 जून को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर हीटवेव भी चल सकती है। 12 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है। वज्रपात की भी आशंका है।

शनिवार से उमस भरी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से उमस भरी गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे रोशनी बढ़ेगी और यूवी इंडेक्स 11 के पार जा सकता है जो स्किन और आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। 09 से 12 के बीच भी यह इंडेक्स 11 के पार जा सकता है। यह धूप की तेजी से जुड़ा फैक्टर होता है। यदि तापमान के साथ नमी भी बढ़ती है तो वेट बल्ब टेंपरेचर के भी बढ़ने की संभावना है।

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वेस्ट यूपी में रात में भी भीषण गर्मी

मेरठ सहित वेस्ट यूपी एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। सोमवार को मेरठ में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। दिन के साथ अब रात में भी गर्मी प्रचंड रूप दिखाने लगी है। मेरठ में रात के तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं और जल्द ही यह 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। 11-12 जून तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में गर्मी अपने रौद्र रूप में रहेगी। अगले चार दिनों में दिन का तापमान नए रिकॉर्ड पर जा सकता है।

सोमवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 41.1 एवं रात का 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 3.3 एवं 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक पूरे क्षेत्र में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के आसार हैं और यह 43-44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। रात के तापमान भी 31-32 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकते हैं। 11 जून की रात से वेस्ट यूपी में आंधी-बारिश की मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि आंधी एवं बारिश का यह दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। वहीं, सोमवार को मेरठ का एक्यूआई 246 रिकॉर्ड हुआ जो प्रदेश दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर दर्ज हुआ।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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