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UP Weather: तेज धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश, 18 जून तक चढ़ेगा पारा

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
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यूपी में एक बार पारा फिर 40 के नजदीक पहुंच गया है। रात के तापमान में भी वृद्धि हुई। 11 जून को आया पश्चिमी विक्षोभ अब तक प्रभावी है। यह सीजन का सबसे लंबे विक्षोभ साबित हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल तापमान में वृद्धि बनी रह सकती है।

UP Weather: तेज धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश, 18 जून तक चढ़ेगा पारा

UP Weather: यूपी के कई जिलों में सोमवार को एक बार पारा फिर 40 के नजदीक पहुंच गया। रात के तापमान में भी वृद्धि हुई। नमी कम न होने से उमस भी बढ़ी। 11 जून को आया पश्चिमी विक्षोभ अब तक प्रभावी है। यह सीजन का सबसे लंबे विक्षोभ साबित हुआ है। देश में इसका असर 18 जून तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में वृद्धि बनी रह सकती है।

उत्तरी पाकिस्तान से लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों की शृंखला में 11 जून को आए विक्षोभ का असर लंबे समय तक बना हुआ है। यूपी के उत्तर पश्चिमी कुछ जनपदों में यह सोमवार को भी प्रभावी रहा। हालांकि बाकि जिलों में इसका प्रभाव नहीं रहा। हल्के ऊंचे बादलों की आवाजाही बनी रही जिससे हीट वेव जैसी स्थितियां नहीं बनीं। सोमवार को भी उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चलती रहीं। करीब 10-15 किमी प्रति घंटा की तेज गति से गर्म हवाएं चलीं। तेज धूप खिली तो लोगों को गुरुवार के बाद तपिश भरी गर्मी का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री से बढ़कर 39.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तापमान पांच दिन बाद सामान्य से अधिक हुआ।

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रात में भी गर्मी बढ़ने लगी। तापमान 25.6 डिग्री से बढ़कर 27 डिग्री हो गया। रात के तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इससे दिन के साथ रात में भी उमस भरी गर्मी बढ़ेगी। अगले 48 घंटों के बाद दिन के साथ रात की गर्मी में तेजी आ जाएगी। दिन में हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा। सोमवार को यूवी इंडेक्स 8.8 रहा। इसका प्रभाव स्किन व आंखों में पड़ता है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर तीन से चार दिन रहता है। जून में मानसून आ जाने और लगातार आगे बढ़ने से नमी का प्रतिशत बढ़ गया। अब इसका असर यूपी को छोड़ मंगलवार से देश के मध्य के राज्यों में रहेगा। यह क्रम 18 जून तक चलेगा।

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18 जून तक गर्मी बढ़ती जाएगी

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मंगलवार से छिटपुट बादल छाए रहेंगे। तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इससे मौसम धीरे-धीरे शुष्क होता जाएगा। तापमान में वृद्धि होगी। फिलहाल 18 जून तक गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। इसमें उमस से भी लोग परेशान होंगे। हीट इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही भी रहेगी। गर्मी में लगातार वृद्धि होगी।

जूनअधिकतमन्यूनतम
1043.328.8
1138.525.4
1237.026.2
1334.221.8
1437.425.6
1539.327.0
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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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