UP Weather: मॉनसून से पहले तीखी धूप संग फिर चलेगी लू, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

आने वाले सप्ताह में यूपी के कई जिलों में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। हाल ही में आई बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ गई है, जिससे गर्मी का एहसास अधिक होगा।

मॉनसून की दस्तक से पहले प्रचंड गर्मी का दौर चलेगा। बीच में लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने 9 एवं 10 जून को लू चलने और उन दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं, शुक्रवार आधी रात के बाद आंधी-पानी का शनिवार को बहुत देर तक असर नहीं रहा। सुबह से आसमान में छाए बादलों के चलते उमस पूरे दिन हावी रही।

बीच-बीच में बादल दोबारा आंधी-पानी का माहौल बनाते दिखे लेकिन लोकल हीटिंग का पर्याप्त साथ न मिलने से माहौल उमस तक ही सीमित रहा। उमस भरे वातावरण से रविवार को कुछ राहत मिलने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि रविवार से बादल छंट जाएंगे। अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का संकेत है।

फिर तपा यूपी एक सप्ताह की राहत के बाद यूपी में गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जबकि दोपहर होते-होते आसमान से मानो आग बरसने लगी। बढ़ती गर्मी के चलते अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, बाजारों से भी दोपहर के समय रौनक गायब दिखी। शनिवार को यूपी का मौसम एकदम बदल गया। 29 मई से पहले पड़ने वाली भीषण गर्मी की तरह ही शनिवार का दिन रहा। भीषण गर्मी और लू जैसे हालात के कारण लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर दिखे।

मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और अगले कुछ दिनों तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धूप निकलते ही फिर लोगों के पसीने छूटने लगे हैं।

मौसम में अचानक बदलाव कई जिलों में कुछ दिन पहले मौसम ने अचानक करवट ली थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी। राहत का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। मौसम ने फिर से यू-टर्न ले लिया है। आसमान साफ होते ही तीखी धूप निकल आई, जिसने उमस और गर्मी को कई गुना बढ़ा दिया। गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ गया कि लोग एक बार फिर त्राहि-माम करने लगे। सूरज की तपिश और हवा में भारी उमस के कारण राहगीर और बाजार आने वाले लोग छांव तलाशने के लिए परेशान दिखते हैं।