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UP Weather: मॉनसून से पहले तीखी धूप संग फिर चलेगी लू, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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आने वाले सप्ताह में यूपी के कई जिलों में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। हाल ही में आई बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ गई है, जिससे गर्मी का एहसास अधिक होगा।

UP Weather: मॉनसून से पहले तीखी धूप संग फिर चलेगी लू, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

मॉनसून की दस्तक से पहले प्रचंड गर्मी का दौर चलेगा। बीच में लू भी चलेगी। मौसम विभाग ने 9 एवं 10 जून को लू चलने और उन दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं, शुक्रवार आधी रात के बाद आंधी-पानी का शनिवार को बहुत देर तक असर नहीं रहा। सुबह से आसमान में छाए बादलों के चलते उमस पूरे दिन हावी रही।

बीच-बीच में बादल दोबारा आंधी-पानी का माहौल बनाते दिखे लेकिन लोकल हीटिंग का पर्याप्त साथ न मिलने से माहौल उमस तक ही सीमित रहा। उमस भरे वातावरण से रविवार को कुछ राहत मिलने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि रविवार से बादल छंट जाएंगे। अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का संकेत है।

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फिर तपा यूपी

एक सप्ताह की राहत के बाद यूपी में गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही, जबकि दोपहर होते-होते आसमान से मानो आग बरसने लगी। बढ़ती गर्मी के चलते अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, बाजारों से भी दोपहर के समय रौनक गायब दिखी। शनिवार को यूपी का मौसम एकदम बदल गया। 29 मई से पहले पड़ने वाली भीषण गर्मी की तरह ही शनिवार का दिन रहा। भीषण गर्मी और लू जैसे हालात के कारण लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर दिखे।

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मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और अगले कुछ दिनों तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धूप निकलते ही फिर लोगों के पसीने छूटने लगे हैं।

मौसम में अचानक बदलाव

कई जिलों में कुछ दिन पहले मौसम ने अचानक करवट ली थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी। राहत का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। मौसम ने फिर से यू-टर्न ले लिया है। आसमान साफ होते ही तीखी धूप निकल आई, जिसने उमस और गर्मी को कई गुना बढ़ा दिया। गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ गया कि लोग एक बार फिर त्राहि-माम करने लगे। सूरज की तपिश और हवा में भारी उमस के कारण राहगीर और बाजार आने वाले लोग छांव तलाशने के लिए परेशान दिखते हैं।

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बढ़ रही है मौसमी बीमारियों की आशंका

चिकित्सकों के अनुसार, मौसम में अचानक आ रहे इस बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने इस उमस भरी गर्मी में विशेष रूप से सतर्क रहने और खान-पान पर ध्यान देने की सलाह दी है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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