यूपी के इस शहर में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील
मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 29 मई 2026 के लिए यूपी के सहारनपुर जनपद में रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी की ओर से आमजन के लिए एडवाइजरी जारी कर लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है।
मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 29 मई 2026 के लिए यूपी के सहारनपुर जनपद में रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी की ओर से आमजन के लिए एडवाइजरी जारी कर लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में तीव्र आंधी-तूफान, वज्रपात और भारी वर्षा की संभावना है।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कहा कि नागरिक मौसम को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नागरिक सजग रहें और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।
मौसम विभाग के अनुसार जिले में आंधी-तूफान के दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। साथ ही बड़े होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, कमजोर दीवारों और पुराने पेड़ों के नीचे खड़े होने या आश्रय लेने से बचने को कहा गया है, क्योंकि तेज हवाओं के चलते इनके गिरने का खतरा बना रहेगा।
जलभराव और बिजली के तारों से दूर रहने की हिदायत
जिलाधिकारी द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को जलभराव वाले रास्तों, निचले क्षेत्रों और गिरे हुए बिजली के तारों या खंभों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान बिजली संबंधी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
वज्रपात और मेघगर्जन के दौरान बरतें विशेष सावधानी
प्रशासन ने मेघगर्जन और वज्रपात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बंद करने की सलाह दी है। लोगों से खुले मैदान, तालाब, खेत और पेड़ों के नीचे खड़े न होने को कहा गया है। इसके अलावा ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए लोगों से सिर को सुरक्षित ढकने और मवेशियों व पालतू जानवरों को पक्के शेड के नीचे बांधने की अपील की गई है।
कंट्रोल रूम नंबर किए जारी
किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या सहायता के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें।
0132-2723971, 0132-2723344
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें