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UP Weather: यूपी में 42.2 डिग्री तापमान से वाराणसी सबसे गर्म, आज से बारिश और 10 जून से लू का अलर्ट

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather: यूपी में शुक्रवार को 42.2 डिग्री तापमान से वाराणसी सबसे गर्म शहर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में आज से बारिश होगी जो गर्मी से राहत दिलाएगी। वहीं, 10 जून से लू का अलर्ट जारी किया गया है।

UP Weather: यूपी में 42.2 डिग्री तापमान से वाराणसी सबसे गर्म, आज से बारिश और 10 जून से लू का अलर्ट

मौसम फिर गर्म हो चला है। शुक्रवार को दिन का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। तापमान के लिहाज से काशी प्रदेश में सबसे गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को गरज-चमक के साथ बारिश के आसार दिख रहे हैं। विभाग ने 10 जून को लू का अलर्ट जारी किया है। उस दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जाने का संकेत है। शुक्रवार को दिन की गर्म शुरुआत हुई। सूरज चढ़ते ही तापमान बढ़ने लगा था। दोपहर में सूरज के तेवर काफी तल्ख थे।

लोगों को तपिश का एहसास हो रहा था। अधिकतम तापमान साामन्य से दो डिग्री अधिक 42.2 और रात का तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा।बनारस प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं दूसरे नंबर पर कानपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रयागराज तीसरे नंबर पर था।

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तापमान में उतार-चढ़ाव से बदल रहा मौसम

यूपी में तापमान में शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा बदलाव आया। हवा का रुख पछुआ से बदलकर पुरवा हो गया। इससे वातावरण में नमी की मात्रा तेजी से बढ़ी। इससे उसम भरी गर्मी ने सताना शुरू कर दिया। मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है। साथ ही, 10 जून से एकाध जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाओं के बीच हलकी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वानुमानित अवधि के दौरान जिलों में उमस वाली तेज गर्मी बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है।

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अधिकतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में 12 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 65 से 70 प्रतिशत तथा शाम में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में उमस और बढ़े तापमान ने एक बार फिर जिलों में गर्मी बढ़ा दी है। यहां तक की कई जिलों में झुलसानेवाली गर्मी भी परेशान कर रही है।

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मौसम विभाग के अनुसार भारत में आ चुके मॉनसून का असर देखने को मिल सकता है। 10 जून से कुछ इलाकों में बारिश होने पर गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं, कई इलाकों को केवल हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट भी होगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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