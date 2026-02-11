UP Weather: यूपी में गर्मी की दस्तक के बीच धीरे-धीरे चढ़ रहा पारा, रात में अब भी सर्दी के असर

संक्षेप: पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बीते कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड झेल रहे लोगों के लिए अब सूरज राहत की नई किरण लेकर आया है। सुबह की धुंध छंटने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर उतरीं, लोगों को ठंड से राहत मिली।

पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बीते कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड झेल रहे लोगों के लिए अब सूरज राहत की नई किरण लेकर आया है। सुबह की धुंध छंटने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर उतरीं, लोगों को ठंड से राहत मिली। दोपहर होते-होते धूप इतनी प्रभावी हो गई कि पार्कों और छतों पर बैठे लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अब मौसम में दिन में गर्मी का अहसास होने लगा है। वहीं, रात और सुबह को अब भी हल्की ठंड महसूस होती है।

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में धीरे-धीरे करके बढ़ोतरी होने लगी है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहा। हालांकि दिन और रात के तापमान में करीब 14 डिग्री का अंतर होने की वजह से सुबह और शाम के वक्त अभी भी हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है। वर्तमान में कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। इस वजह से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और खिली हुई धूप निकलेगी।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ठंड का असर काफी हद तक सिमट जाएगा। अभी गर्म कपड़ों को पहने रखें दोपहर की धूप देखकर गर्म कपड़े पूरी तरह न छोड़ें। सुबह और रात के तापमान में अभी भी गिरावट है, जो वायरल और सर्दी-जुकाम का कारण बन सकती है।