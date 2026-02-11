UP Weather: यूपी में गर्मी की दस्तक के बीच धीरे-धीरे चढ़ रहा पारा, रात में अब भी सर्दी के असर
पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बीते कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड झेल रहे लोगों के लिए अब सूरज राहत की नई किरण लेकर आया है। सुबह की धुंध छंटने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर उतरीं, लोगों को ठंड से राहत मिली।
पछुआ हवाओं के कमजोर पड़ते ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बीते कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड झेल रहे लोगों के लिए अब सूरज राहत की नई किरण लेकर आया है। सुबह की धुंध छंटने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर उतरीं, लोगों को ठंड से राहत मिली। दोपहर होते-होते धूप इतनी प्रभावी हो गई कि पार्कों और छतों पर बैठे लोग गुनगुनी धूप का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अब मौसम में दिन में गर्मी का अहसास होने लगा है। वहीं, रात और सुबह को अब भी हल्की ठंड महसूस होती है।
मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में धीरे-धीरे करके बढ़ोतरी होने लगी है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के करीब है। वहीं, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहा। हालांकि दिन और रात के तापमान में करीब 14 डिग्री का अंतर होने की वजह से सुबह और शाम के वक्त अभी भी हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है। वर्तमान में कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। इस वजह से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और खिली हुई धूप निकलेगी।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ठंड का असर काफी हद तक सिमट जाएगा। अभी गर्म कपड़ों को पहने रखें दोपहर की धूप देखकर गर्म कपड़े पूरी तरह न छोड़ें। सुबह और रात के तापमान में अभी भी गिरावट है, जो वायरल और सर्दी-जुकाम का कारण बन सकती है।
तीन दिनों से धूप में गर्मी बढ़ रही और तापमान भी बढ़ रहा है। दिन में धूप में गर्मी के कारण ठंड को हल्के में लेना खतरा बन सकता है। चार दिनों से दिन में धूप में गर्मी का अहसास होने लगा है। शाम के बाद से ठंड है। सुबह धूप निकलने से पहले ठंड अधिक सता रही है। इस कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रह रहा है। बताया कि वर्तमान मौसम में अधिकतम व न्यूनतम के बीच बहुत अंतर होने के कारण बीपी वाले मरीज व वृद्ध लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। लापरवाही नहीं। बताया कि वर्तमान मौसम सर्द और गर्म वाला है। ऐसे में बीपी वाले मरीज अपना विशेष ख्याल रखें। दवा नियमित खाएं। बीपी जांच कराते रहे। मौसम के प्रभाव से दम फूलने की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए वर्तमान मौसम माकूल नहीं है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें