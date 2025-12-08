UP Weather: गलन भरी सर्दी के बीच रात का पारा बढ़ा, तीन दिन बाद होगा घना कोहरा

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ के असर से महज 24 घंटों में मौसम बदल गया। हवा में नमी बढ़ने से रविवार को शनिवार के मुकाबले रात का तापमान 3.1 डिग्री ऊपर चढ़ा। हालांकि बादलों की आवाजाही की वजह से दिन में गुनगुनी धूप की राहत नहीं मिल सकी।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से महज 24 घंटों में मौसम बदल गया। हवा में नमी बढ़ने से रविवार को शनिवार के मुकाबले रात का तापमान 3.1 डिग्री ऊपर चढ़ा। हालांकि बादलों की आवाजाही की वजह से दिन में गुनगुनी धूप की राहत नहीं मिल सकी। रविवार को न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे लुढ़का, यह 24.9 रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी तक पहुंच चुका है। यह असर शनिवार की देर रात तक प्रभाव में आ गया था। इस वजह से आसमान में बादलों की हल्की परत छा गई। हवा में नमी भी बढ़ गई जिससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। अगले दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। एक के बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। इस वजह से रात में गलन से मामूली राहत रहेगी। उसके बाद तेज सतही पछुआ तापमान को फिर से गिराना शुरू करेगी।

वहीं, कल के मुकाबले भले ही रात का पारा थोड़ा ऊपर आया लेकिन सर्दी का असर था। जिनको सुबह की सैर या जरूरी काम से निकलना था उनको कंपकंपी का एहसास हुआ। दिन में छुट्टी का बालकनी, छत या पार्क में गुनगुनी धूप का लुत्फ बादलों की आवाजाही की वजह से नहीं मिल पाया। सुबह ही धूप के दर्शन थोड़ी देर से हुए। इसके बाद बादलों की आवाजाही लगी रही।

तीन दिन बाद शुरू होगा घना कोहरा मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार की तुलना में रविवार की रात का न्यूनतम तापमान अधिक रहा। इसका कारण सक्रिय हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ है, जो राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचने के बाद कमजोर हो चुका है। अनुमान है कि यह विक्षोभ बुधवार तक गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी संभव है।