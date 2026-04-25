UP Weather: आज यूपी में सताएगी धूप-गर्मी और लू, हीटवेव के बीच IMD का येलो अलर्ट जारी
यूपी के कई शहरों में दोपहर में हवा की गति कम होने की वजह से तपिश बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 42.5 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.6 रहा।
यूपी के कई शहरों में दोपहर में हवा की गति कम होने की वजह से तपिश बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 42.5 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.6 रहा। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों के लिए शनिवार को प्रचंड गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया है। यानी हीट वेव की स्थिति रह सकती है।
अमौसी स्थित आईएमडी लखनऊ के अनुसार दोपहर में चलने वाली हवा धीमी हो गई हैं और धूप तेज है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के कारण 27 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में रात में भी गर्मी महसूस होगी। लखनऊ में भी 25 और 26 अप्रैल को लू की स्थिति रहने का पूर्वानुमान है। आज सुबह से ही धूप की तल्खी ज्यादा होने की वजह से पार्कों में सुबह की सैर पर जाने वालों की संख्या कम रही। ज्यादातर लोगों ने हल्के अंधेरे में ही मॉर्निंग वॉक किया। दोपहर तक शहर की सड़कों से लेकर इमारतें तक धूप से तपेंगी।
राहत कब मिलेगी
मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल की शाम के बाद मौसम में बदलाव शुरू होगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से वेस्ट यूपी में कहीं-कहीं हल्की बारिश शुरू हो सकती है। यह बारिश धीरे-धीरे पूर्वी यूपी की तरफ बढ़ेगी। इसके कारण तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा, जिससे 27 अप्रैल के बाद लोगों को लू से राहत मिलने की उम्मीद है।
कहीं धूप तो कहीं उमस भरी गर्मी
धीरे-धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप के साथ भीषण गर्मी लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। कई जिलों में स्थिति यह है कि सुबह के बाद जैसे-जैसे दिन चढ़ते जाता है वैसे-वैसे गर्मी का प्रकोप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जाता है। दोपहर होते-होते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है।
मौसम के बदल रहे मिजाज के बीच शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। सुबह से लेकर शाम तक यूपीवासी गर्मी से परेशान रहे। तापमान के पारा में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें