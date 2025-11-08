Hindustan Hindi News
UP Weather: बढ़ती ठंड के बीच तेजी से गिरा पारा, हवा की स्पीड से रुका कोहरा, तापमान 13 डिग्री

संक्षेप: उच्च हिमालयी क्षेत्र से हो कर आ रही सर्द पछुआ ने यूपी की राजधानी लखनऊ समेत मैदानी इलाकों में शहरों में पारा गिरा दिया है। शुक्रवार तड़के न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार का न्यूनतम तापमान 19.1 था।

Sat, 8 Nov 2025 11:09 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
उच्च हिमालयी क्षेत्र से हो कर आ रही सर्द पछुआ ने यूपी की राजधानी लखनऊ समेत मैदानी इलाकों में शहरों में पारा गिरा दिया है। शुक्रवार तड़के न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार का न्यूनतम तापमान 19.1 था। इस लिहाज से एक दिन में 5.3 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेलसियस रहा।

मौसम के इस बदलाव के लिए शहर के लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे। रात का तापमान कुछ दिनों से 18-19 के आसपास बना हुआ था। एक दिन 17 तक आया था। ऐसे में कम ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। नतीजतन देर शाम या रात में निकलने वालों को अच्छी सर्दी का एहसास हुआ। खासतौर पर दो पहिया पर चलने वालों को एक किलोमीटर की दूरी भी पांच किलोमीटर जितनी लग रही थी।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार दो दिन पूर्व यूपी से पश्चिमी विक्षोभ गुजरा था। यहां तो इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी हुई लेकिन उत्तर पश्चिम में इसने पहाड़ी इलाकों में हिमपात कराया। अब विक्षोभ के गुजरने पर तेज पछुआ खाली जगह भर रही है। यह पछुआ हिमालयी इलाकों से होकर आने की वजह से बेहद ठंडी है। इसके असर से पिछले 24-48 घण्टों के दौरान लखनऊ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट हुई।

कानपुर शहर में तो पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया। कानपुर में न्यूनतम तापमान 9.2 तो इटावा में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह और शाम हल्की धुंध दिन में आसमान साफ रहने की वजह से सूर्य की किरणे पूरी तरह धरती तक पहुंच रही हैं। रात में तापमान नीचे आ जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसे में आने वाले 24 घंटों के दौरान सुबह-शाम को हल्की धुंध या बाहरी इलाकों में छिछला कोहरा हो सकता है। गनीमत है कि हवा की गति तेज है इसलिए कोहरा सघन होने की संभावना कम है।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
