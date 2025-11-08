UP Weather: बढ़ती ठंड के बीच तेजी से गिरा पारा, हवा की स्पीड से रुका कोहरा, तापमान 13 डिग्री

संक्षेप: उच्च हिमालयी क्षेत्र से हो कर आ रही सर्द पछुआ ने यूपी की राजधानी लखनऊ समेत मैदानी इलाकों में शहरों में पारा गिरा दिया है। शुक्रवार तड़के न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार का न्यूनतम तापमान 19.1 था।

उच्च हिमालयी क्षेत्र से हो कर आ रही सर्द पछुआ ने यूपी की राजधानी लखनऊ समेत मैदानी इलाकों में शहरों में पारा गिरा दिया है। शुक्रवार तड़के न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार का न्यूनतम तापमान 19.1 था। इस लिहाज से एक दिन में 5.3 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेलसियस रहा।

मौसम के इस बदलाव के लिए शहर के लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे। रात का तापमान कुछ दिनों से 18-19 के आसपास बना हुआ था। एक दिन 17 तक आया था। ऐसे में कम ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाले। नतीजतन देर शाम या रात में निकलने वालों को अच्छी सर्दी का एहसास हुआ। खासतौर पर दो पहिया पर चलने वालों को एक किलोमीटर की दूरी भी पांच किलोमीटर जितनी लग रही थी।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार दो दिन पूर्व यूपी से पश्चिमी विक्षोभ गुजरा था। यहां तो इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी हुई लेकिन उत्तर पश्चिम में इसने पहाड़ी इलाकों में हिमपात कराया। अब विक्षोभ के गुजरने पर तेज पछुआ खाली जगह भर रही है। यह पछुआ हिमालयी इलाकों से होकर आने की वजह से बेहद ठंडी है। इसके असर से पिछले 24-48 घण्टों के दौरान लखनऊ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट हुई।