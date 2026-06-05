UP Weather: मौसम में रहेगा भारी उतार-चढ़ाव, दो दिन तेज आंधी और बारिश का अलर्ट
UP Weather: यूपी के मौसम में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये उतार-चढ़ाव अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। हालांकि कई इलाकों में गुरुवार से ही आंधी के कारण मौसम में बदलाव देखा गया है।
यूपी में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने फिर से आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दो दिन मौसम में भारी उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी के लोगों को उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि मई के महीने में गर्मी से हालत खराब थी। तापमान 45 डिग्री से अधिक था। हीटवेव ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। बीते दिनों हुई बारिश ने तापमान 40 से नीचे पहुंचा दिया था।
दोहपर में उसमभरी गर्मी से हालत खराब थी। हवा में आर्द्रता का अधिकतम स्तर काफी ऊपर पहुंच गया था। दोपहर के समय लोगों के कपड़े पसीने से भीग रहे थे। अब फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार रात से मौसम में बदलाव के संकेत मिलेंगे। शनिवार दिन में थोड़ी धूप के बाद शाम और रात के समय तेज हवाओं संग बारिश हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में अत्यंत सावधानी बरतें। पेड़ टूटने, विद्युत पोल टूटने जैसी घटनाएं होती हैं।
पश्चिमी विक्षोभ का है ये असर
मौसम विभाग की मानें तो यूपी में गरज, चमक और तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना के पीछे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ही मुख्य कारण है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ये सक्रिय है। आंधी के साथ बारिश की संभावना बन रही है।
40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान
गुरुवार दोपहर को उमसभरी गर्मी ने परेशान किया है। दिन का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। हवा में अधिकतम आर्द्रता का स्तर भी 63 फीसदी रहा है।
भीषण गर्मी से राहत
कई इलाकों में गुरूवार दोपहर बाद से एकाएक आसमान में चिलचिलाती धूप की जगह काले घने बादलों ने ले ली। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा, मेघ गर्जन हुई। हालांकि, बिजली की चमक के साथ कुछ ही इलाकों को हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। अचानक मौसम में हुए बदलाव से आम जनजीवन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार को हुई बूंदाबांदी ने हल्की उमस भी बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से बढ़ी गर्मी ने परेशान किया हुआ है। आंधी के बाद से मौसम सुहावना हो गया। बारिश आते ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। उधर मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें